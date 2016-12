SDP: Organizirana grupa unutar Vlade FBiH pokušava oštetiti Federaciju za 7 miliona KM

Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDPBiH) Nermin Nikšić na današnjoj konferenciji za novinare izjavio je da postoje vrlo ozbiljne indicije da unutar Vlade Federacije BiH djeluje organizirana grupa koja želi dovesti do toga da Vlada izgubi sudski spor koji se protiv nje vodi prema tužbi firme Ferimpex Zavidovići, u visini nešto više od 5 miliona KM bez kamata.

Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDPBiH) Nermin Nikšić na današnjoj konferenciji za novinare izjavio je da postoje vrlo ozbiljne indicije da unutar Vlade Federacije BiH djeluje organizirana grupa koja želi dovesti do toga da Vlada izgubi sudski spor koji se protiv nje vodi prema tužbi firme Ferimpex Zavidovići, u visini nešto više od 5 miliona KM bez kamata.

Nikšić je upozorio javnost i poslao poruku o tome šta i kako radi trenutna vlast u FBiH, jer je kako je naveo, došao do informacija koje su vrlo zabrinjavajuće i ukazuju na potencijalno velike zloupotrebe koje se pripremaju unutar institucija vlasti u FBiH.



"Vlada FBiH je podnijela je krivičnu prijavu protiv mene i drugih osoba jer smo nastojali uvezati radni staž radnicima Krivaje, čime smo prema njihovom mišljenju oštetili budžet. Te nebuloze sam već dva puta demantirao i početkom sedmice podnio krivičnu prijavu zbog zloupotrebe položaja i lažnog prijavljivanja odgovornih osoba iz Vlade FBiH koje stoje iza svega toga. Već sam u javnim obraćanjima upozorio kako je to zapravo pokušaj da se sakrije nešto što se dogovara i pokušava provesti daleko od očiju javnosti, a sada smo došli do jasnih indicija i dokaza koje ćemo ovdje predstaviti, a koji upozoravaju da je cijeli slučaj paravan za novu višemilionsku pljačku", izjavio je Nikšić.



Kako je naveo, te indicije indirektno su potvrdili iz Vlade FBiH u svom saopćenju od 9. decembra 2016. godine. gdje su istakli kako je Vlada FBiH 7. juna 2011. godine donijela odluku o raskidanju ugovora koji je Vlada FBiH sklopila 2008. i njegovog aneksa iz 2009. godine s firmom Ferimpex o zajedničkom ulaganju i osnivanju firme Krivaja 1884'.



Dalje se navodi da je ova firma uspješno radila i izmirivala plaće radnicima kao i obaveze po osnovu doprinosa, a da je ugovor raskinut neosnovano i da Vladi FBiH sada nedostaje adekvatna argumentacija za uspješnu odbranu.



"Sve navedeno u ovom saopćenju je potpuna neistina. To nas upućuje na jasnu sumnju da grupa pojedinaca iz Vlade FBiH koji plasiraju ove neistine pokušava dovesti do nepovoljne nagodbe u sporu ili se spor svjesno vodi ka tome da se izgubi. Mi vam prilažemo i dva dokumenta koja dokazuju da Vlada Fadila Novalića ovim tvrdnjama obmanjuje javnost i svjesno šteti poziciji Vlade FBiH u pomenutom sudskom sporu. Poznato vam je da su u BiH neki visoki zvanični dužnosnici oslobađani u sudskim presudama jer je nestala originalna dokumentacija, a meni je u interesu da se originalna dokumentacija sačuva", kazao je Nikšić.



Prvi dokument je od 26. aprila 2011. koji je Vladi FBiH poslao advokat firme Ferimpex d.o.o. Zavidovići u kojem se Vlada obavještava da ova firma neopozivo raskida ugovor o zajedničkom ulaganju iz 2008. godine i njegov aneks iz 2009. godine. Iz aktuelne Vlade Fadila Novalića, kaže Nikšić, tvrde da je naša vlada raskinula ugovor bez ikakvog obrazloženja i tako naštetila Federaciji.



"Ovaj dokument dokazuje da je u pitanju apsolutna neistina i da je Ferimpex ugovor raskinuo dva mjeseca ranije.Drugi dokument koji iznosimo je rekapitulacija revizorskog izvještaja o poslovanju Krivaje 1884. na dan 15. oktobar 2010. godine koji je uradila revizorska kuća Dervi iz Jajca. U izvještaju se jasno navodi kako obaveze firme na taj dan iznose 35 miliona KM, od čega se 24 miliona odnosi na obaveze prema raznim vrstama poreza i doprinosa. Dakle, firma za koju iz Vlade Fadila Novalića tvrde da je radila uspješno i bez dugovanja, ostala je samo radnicima dužna najmanje 24 miliona KM, a taj iznos se još više povećao jer je ista firma radila i stvarala obaveze još šest mjeseci nakon obavljene revizije. Na osnovu ovih, ali i niza drugih informacija Vlada FBiH koju sam vodio je u oktobru 2011. zadužila Pravobranilaštvo FBiH da podnese protutužbu u visini ovih obaveza protiv firme Ferimpex d.o.o.", rekao je danas Nikšić novinarima.



On vjeruje da se pokušava svjesno naštetiti poziciji Vlade FBiH u ovom sudskom sporu. Posebno je znakovito da je u Budžetu FBiH za 2017. godinu na stavkama izvršenje sudskih presuda i plaćanje sudskih sporova planirano sedam miliona KM sredstava više nego u prošloj godini, što slučajno ili ne odgovara iznosu za koji je tužena FBiH u ovom sporu, zajedno sa iznosom kamate, ističe SDP u svom saopćenju.



Nikšić je pozvao sva nadležna tužilaštva da se hitno uključe i ispitaju ove navode, jer prema njegovim riječima postoje ozbiljne indicije kako se pokušava oštetiti budžet FBiH za više miliona KM, na način da se svjesno dovede do gubitka sudskog spora ili da se pod lažnim izgovorom o nemogućnosti pozitivnog ishoda, postigne vansudska nagodba na štetu FBiH.