Više od 2.000 stručnjaka dogodine stiže u Sarajevo na evropsku kriminološku konferenciju

Radikalizam, ekstremizam i terorizam su problemi s kojima se suočava cijeli svijet, pa i BiH. Ipak, naša zemlja je zabilježila napredak u borbi protiv ovih pojava, a veliku ulogu u prevenciji i razumijevanju ova tri segmenta pružila je akademska zajednica.

Na prvom mjestu su profesori Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu koji u stalnoj saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH i drugim institucijama zadužene za provodu zakona, rade na sigurnoj budućnosti svih građana BiH. Ova sarajevski fakultet danas je i domaćin međunarodne konferencije pod nazivom "Crimen, Forensis, Sceuritas - CSF 2017" koja se održava u sklopu 17. Dana kriminalističkih nauka.



"Cilj je predstaviti najnovija istraživanja koja su urađena iz oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija. Ovaj fakultet već 17 godina tradicionalno organizuje ovakve manifestacije kako bi naših i regionalnoj javnosti pokazali projekte iz ovih naučnih oblasti. Na ovaj način prikupljamo sve informacije o novim trendovima i omogućavamo mladim ljudima da se uključe kroz istraživačke radove. Imamo jako dobre rezultate", rekao je prof. dr. Elmedin Muratbegović, predsjednik Naučnog odbora Dana kriminalističkih nauka.



Ističe kako u današnjem društvu ima mnogo asocijalnih pojava koje nas okružuju, a zbog kojih se građani ne osjećaju sigurno. Zadatak ovih naučnika je da utvrde i istraže zbog čega dolazi do ovih pojava.



"Stvar napadamo u njenom korijenu kroz nove zakone, propise, nove prakse, operativne procedure i novi kadar", naglasio je prof. Muratbegović.



Prema riječima ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, naša zemlja ima provjerene i dokazane kapacitete i naučne radnike s kojima redovno sarađuju, te da sve naučne discipline koje se bave sigurnosnim izazovima moraju biti uključene u kreiranje sigurnosnih politika u BiH kako bi zajedno odgovorili na ključne sigurnosne izazove.



"Neki od njih su radikalizam, ekstremizam i radikalizam. Tražimo najbolje načine da preventivno djelujemo i suzbijemo terorizam i ekstremizam. Jedan od ključnih prioriteta je borba protiv korupcije koja ne dozvoljava BiH da se uspostavi kao pravna država i vladavina prava", rekao je Mektić.



Istakao je kako se posebno radi na sprečavanju terorizma gdje su zabilježeni značajni rezultati jer BiH već dvije godine nije imala ozbiljni teroristički incident, niti je zabilježen odlazak naših državljana na strana ratišta.



"Postoje načini na koje se to radi - u sklopu dobre regionalne saradnje, evropske sigurnosti i globalne borbe. Zbog naše unutrašnje specifičnosti i odnosa, akademska zajednica može dati veliki doprinos u prevenciji u borbi protiv terorizma", kazao je ministar.



Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA Nedžad Korajlić kazao je kako su ovim događajem obilježili i 24. godišnjicu osnivanja ovog fakulteta, te da na konferenciji učestvuje 12 zemalja, od zemalja iz regije do SAD-a.



"Ovo je ujedno i najava evropske kriminološke konferencije koja će se održati u našem kampusu od 29.8. do 1.9. 2018. godine. Očekujemo učešće više od 2.000 stručnjaka iz cijelog svijeta. Bit ćemo centar zbivanja i tragat ćemo za mnogim rješenjima na polju kriminaliteta. To će ujedno biti veliki privredni događaj za KS i BiH. Želimo svoje potencijale staviti na raspolaganje za bolje sutra naših mladih i sve građane ove zemlje", naglasio je Korajlić.



Rektor UNSA Rifat Škrijelj kazao je kako je Univerzitet počašćen time što postoji jedan ovakav fakultet koji će dovesti veliku i značajnu konferenciju u Sarajevo jer su konkurenti bili jaki, a riječ je zemljama EU.



"To govori da su profesori postali poznati po svom radu i doprinosu, te vidljivi svijetu", istakao je.



Međunarodna konferencija CSF 2017 traje dva dana.