Veći dio Sarajeva bez vode zbog kvara na pumpi rezervoara Mojmilo

Foto: Arhiv/Klix.ba

Građani u većem dijelu Sarajeva ponovo danas nemaju vode, a kako su saopćili iz preduzeća Vodovod i kanalizacija razlog za to je novi kvar na pumpi, na jednom od rezervoara na Mojmilu.

Zbog kvara na jednom od bunara rezervoara Mojmilo došlo je do umanjenja količina vode za dodatnih 100 l/s. U toku je zamjena pumpe, apa se očekuje da će spomenuti bunar na Mojmilu ponovo biti u finkciji od 20 sati.



"Zbog vremenskih neprilika koje su se dogodile sinoć u 19 sati na glavnom izvorištu 'Bačevo' došlo je do strujnog udara, usljed čega je van pogona bilo cijelo izvorište.

Nakon ponovne uspostave rada izvorišta, jedan bunar za pravac Rezervora 'Mojmilo' je ostao u kvaru, što je umanjilo raspoložive količine za dodatnih 100 l/s. Danas ekipe vrše zamjenu bunarske pumpe i očekujemo ponovno puštanje bunara do 20sati", kazali su iz ViK-a.



Zbog ovih problema, došlo je do poremećaja u vodosnabdijevanju područja koja se snabdijevaju sa Rezervoara "Mojmilo" (Dobrinja, Vojničko polje, Nedžarići, Alipašino polje, Alipašin most, Hrasno, Hrasno brdo, Lukavac, Otoka, Rajlovac, Halilovići, Zabrđe, Čengić Vila, Dolac Malta, Socijalno, Pofalići, Grbavica, Marijin Dvor, padinski dijelovi Trebevića, Buća Potok).



Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je otklonila kvarove na 8 lokacija.