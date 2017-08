Ne zaboravite nasuti: Vodovod gasi bunare u 18 sati, veći dio Sarajeva će ostati bez vode

Foto: Arhiv/Klix.ba

Na osnovu odluke Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajavo i Uprave preduzeća Vodovod i kanalizacija, obavještava potrošače da će završni radovi na Izvorištu Bačevo, a koji se odnose na spajanje novih bunara na potisni cjevovod za Rezervoar Mojmilo, početi danas u 18:00 sati.

"S obzirom na to da se radi o velikim radovima, što podrazumijeva prespajanje na elektropogon, zavarivanje na potisni cjevovod, ugradnju neophodnih armatura i ostale opreme, realizaciju poslova započeti ćemo u dnevnom terminu i raditi cijelu noć, kako bi u jutarnjim satima (oko 8 sati) uspjeli obezbjediti stabilizaciju vodosnabdijevanja", saopćeno je iz ViK-a.



Planirani radovi podrazumijevaju gašenje svih 14 bunara za pravac Rezervoara Mojmilo, što znači da neće biti dotoka u rezervoar, a s obzirom da se sa ovog rezervoara snabdijeva veći dio Kantona Sarajevo, u navedenom terminu, doći će do prekida u vodosnabdijevanju slijedećih naselja: Dobrinja, Mojmilo, Saraj polje, Nedžarići, Alipašino polje, Alipašin most, Halilovići, Otoka, Dolac Malta, Socijalno, Grbavica, Pofalići, naselje Miljacka, Trg Heroja, Hrasno, Marijin dvor, Adema Buće, Buća potok, Čengić vila I i II, Rječica, Zabrđe, Rajlovac, Reljevo, Pogledine, Hambina carina, Hrid, Skenderija, centralni dio grada od Marijin dvora do Baščaršije.



Stabilizacija u vodosnabdijevanju očekuje se u jutarnjim satima 09.08.2017 u 8 sati.



S obzirom na to da je u posljednje vrijeme bilo više prekida u vodosnabdijevanju, iz ViK-a mole potrošače za razumijevanje, jer su i predhodni i navedeni radovi dio projekta kojim Uprava preduzeća nastoji obezbjediti dodatne količine vode, kako bi se u narednom periodu osigurala stabilizacija vodosnabdijevanja.



"Molimo potrošače da u vrijeme odvijanja planiranih radova obezbjede rezervne količine vode", apel je Vodovoda.



Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Hladivode, Stolačka, Trg Alije Izetbegovića, Olovska, Humska, Gornji Velešići, Bojnička, Andereja Andrejevića, Esada Pašalića, Enesa Herića, prebacivanje priključaka u ulicama Budakovići i Gornja Jošanica, Aleksandra Puškina, ispiranje cjevovda Sedrenik, radovi na Bačevu, potis na bunaru B7A kao i na ispustu MB 11.

Na više lokacija vršiće se isključenje dužnika.



Tokom popravke pobrojanih kvarova, dolazit će do poremećaja u vodosnabdijevanju u slijedećim ulicama / naseljima: Stolačka, Hladivode, Trg Alije Izetbegovića, Olovska, Posavska, Triglavska, Varaždinska, Bojnička, Butilska, Dobroševićka, Ahatovićka, Mihaljevska, Andreja Andrejevića, Aerodromsko naselje, Esada Pašalića, Humska, Gornji Velešići, Velešići, Isaka Samokovlije, Enesa Herića, Ragiba Džinde, Goraždanska, Potur-Šehidijina, Vitkovac.



U toku dana, doći će do kratkotrajnog isključenja snabdijevanja vodom zbog popravke kvarova u šahtovima u slijedećim ulicama: Hamdije Pozderca, Herceg Stjepana. Stabilizaciju u vodosnabdijevanju očekuju do 14 sati.