Vakufska direkcija Islamske zajednice uskoro gradi tržni centar u Sanskom Mostu

Foto: Klix.ba

Izgradnja tržnog centra na vakufskoj parceli Hamzi-begovog vakufa u Sanskom Mostu mogla bi početi u septembru.

Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je u saradnji s Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske osigurala neophodna sredstva iz vakufskih fondova za finansiranje radova potpune izgradnje tržnog centra.



Protokol o saradnji na realizaciji projekta su u Ankari krajem februara potpisali direktor Vakufske direkcije IZ-a u BiH Senaid Zajimović i direktor Generalne direkcije vakufa Turske Adnan Ertem.



Zajimović je za Fenu kazao da će izgradnjom tržnog centra Vakufska direkcija, Medžlis IZ-a Sanski Most i Općina Sanski Most realizirati jedan od najvažnijih aktuelnih projekata na ovom području.



U narednim mjesecima Medžlis i Općina će obaviti sve neophodne radnje da bi bila riješena urbanistička i građevinska dozvola za nesmetan početak radova.



"Naša je namjera da u svim muftijstvima realiziramo nekoliko projekata koji bi pomogli ukupnom razvoju kako Islamske, tako i lokalne zajednice. Iako djelujemo u vidno otežanim uvjetima, raduje nas svaki uspjeh i napredak na polju oživljavanja vakufa", kazao je Zajimović.



Naime, pojašnjava da je predmetna parcela ovog vakufa bila nacionalizirana u bivšem sistemu, te je bila u državnom vlasništvu s pravom korištenja na ime vakufa, ali nije bila privedena krajnjoj namjeni.



Nakon agresije na BiH općinsko vijeće i općinski načelnik donijeli su odluku o povratu ove nekretnine Islamskoj zajednici u BiH, a MIZ Sanski Most je na parceli izgradio privremene objekte s drvenim štandovima, dok se kompletna parcela koristi kao lokalna pijaca.



U proteklom periodu Medžlis i Vakufska direkcija tražili su bolje rješenje da bi unaprijedili ovaj vakuf. U tom smislu izrađen je i idejni projekt tržnog centra.