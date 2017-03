Udruženje vlasnika nargila barova: Ovakav Zakon o zabrani pušenja će povećati broj nezaposlenih

Foto: Arhiv/Klix.ba

Udruženje vlasnika nargila barova i ljubitelja nargile - vodene lule u FBiH oglasilo se povodom novog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih proizvoda ističući kako su ogorčeni restriktivnim odredbama koje se tiču njihove djelatnosti.

Udruženje vlasnika nargila barova i ljubitelja nargile - vodene lule u FBiH oglasilo se povodom novog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih proizvoda ističući kako su ogorčeni restriktivnim odredbama koje se tiču njihove djelatnosti.