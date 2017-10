Okupljanjem ispred Gradske tržnice u Sarajevu Udruženje PROI je u saradnji sa Sarajevo Drum Orchestrom danas organizovalo mirnu šetnju za podršku novom zakonu o kontroli duhana u FBiH, kako bi skrenuli pažnju na hitnu potrebu uvođenja ovog zakona.

Kako je rekla menadžerica za komunikacije udruženja PROI Arijana Knežević, zakon ima potencijal da na godišnjem nivou spasi hiljade života bh. građana.



"Analize su pokazale da tri četvrtine bolesti u FBiH nastaju zbog pušenja ili pasivnog pušenja. Ovo je zakon za sve, pušače i nepušače, djecu i starije, nije zakon protiv pušača i zaštitit će zdravlje i pušača i nepušača. On ne zabranjuje pušenje, već ga ograničava na način da ne ugrožava one koji se nalaze pored osoba koje puše, što se danas svakodnevno dešava u skoro svim zatvorenim javnim mjestima u FBiH", rekla je Knežević.



Ona navodi kako je istraživanjem koje je proveo Ekonomski fakultet u Sarajevu prošle godine ispitano više od 1.000 građana u pet različitih gradova BiH, a njime obuhvaćen jednak broj pušača i nepušača. Prema istraživanju, 70 posto njih, dakle i pušača i nepušača, kako navodi Knežević, je podržalo zabranu pušenja u zatvorenim javnim objektima, na radnim mjestima i na javnim okupljanjima, a više od 60 posto pušača je reklo kako neće manje posjećivati objekte koji uvedu ovu zabranu".



Na primjedbe ugostitelja i turističkih zajednica kako će im se smanjiti posjeta, Knežević tvrdi da iza toga stoji duhanska industrija koja se najviše suprotstavlja uvođenju ovog zakona te se koristi unajmljivanjem različitih front grupa među kojima su nerijetko ugostitelji, udruženja za prava pušača itd". Učesnicima današnje rasprave poručila je da posebno obrate pažnju na podatke koje iznose predstavnici duhanske industrije, smatrajući da "nisu relevantni".



Dodajmo i to da je danas u 11 sati u Parlamentu FBiH u organizaciji Ministarstva zdravlja FBiH počela centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i to nakon rasprava u sedam od 10 kantona FBiH.