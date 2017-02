Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) danas će biti razmatran Prednacrt Zakona o porezu na dohodak i Prednacrt Zakona o doprinosima. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović je kazao da je Udruženje poslodavaca održalo sjednicu upravnog odbora i donijelo zaključke koji će iznenaditi Vladu FBiH.

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) danas će biti razmatran Prednacrt Zakona o porezu na dohodak i Prednacrt Zakona o doprinosima. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović je kazao da je Udruženje poslodavaca održalo sjednicu upravnog odbora i donijelo zaključke koji će iznenaditi Vladu FBiH.

"Mi smo za reforme i smatramo da ih treba gurati. Trenutni zakoni nisu idealni, al su dobra osnova da se o njima razgovara. Pripremili smo određene izmjene i dopune koje mislimo da treba korigirati. Mislim da neće biti problem da ih Vlada FBiH prihvati", kazao je Smailbegović.



Kada je riječ o Prednacrtu Zakona na dohodak, Smailbegović ističe da je napravljena analiza.



"Mislimo da su trenutne predložene stope dosta visoke. Pravili smo analize s povećanim pragom na 750 i 1.550 KM gdje smo našli na negativni efekat. S obzirom na to da nemamo analize Vlade FBiH, zamolit ćemo ih da nam to predstave. Mislim da ima prostora da se stope smanje ili da se poveća neoporezivi dio što bi bilo u interesu radnika. Zakon o doprinosima je vrlo kompleksan i tu ćemo iznijeti neke prijedloge. Bitno je napomenuti da našim prijedlozima zakona ne želimo ugroziti bilo kakav fond i želimo kompletnu socijalnu osjetljivost", zaključio je predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.



Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, istakao je da Sindikat kroz pregovore želi što kvalitetnije zakone.



"Ako se ne uvaže naši prijedlozi, to nećemo prihvatiti. Prednacrt Zakona o porezu na dohodak i Prednacrt Zakona o doprinosima ne prihvatamo jer radnik gubi i jer će imati manju platu, a poslodavac dobija. Sindikat mora učestvovati u pregovorima izrade zakona", rekao je Bajramović.