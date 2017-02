Udruženje Čeha u Prnjavoru maškarama obilježilo početak vaskršnjeg posta

Foto: SRNA

Udruženje Čeha "Češka beseda" iz Maćinog Brda, opština Prnjavor, danas je na simboličan način, karnevalskom zabavom, obilježilo početak vaskršnjeg posta.

Udruženje Čeha "Češka beseda" iz Maćinog Brda, opština Prnjavor, danas je na simboličan način, karnevalskom zabavom, obilježilo početak vaskršnjeg posta.

Predsjednik ovog udruženja Zdenka Hajek kaže da je ove godine odziv učesnika skroman, ali da su u Maćino Brdo danas došli ljudi koji imaju volju i želju da se druže i zabave.



"Naš karneval je po brojnosti mali, ali je sa predznakom `evropski` jer su nam u goste došli dragi ljudi iz raznih krajeva i država - iz Austrije, Hrvatske, Slovenije, ali i jedna grupa iz Ukrajine, koji su izrazili želju da nam se pridruže", kaže Hajekova.



Ona je podsjetila da je tradicija čeških maškara u Maćinom Brdu duga, jer se organizuju 122. put, što je istovremeno i bogato iskustvo.



Član ovog udruženja Vlado Hajek kaže da se Česi karnevalom, uz veliku zabavu, muziku i ples pripremaju za nastupajući post.



"Godinama nam dolaze gosti sa svih strana, naši prijatelji iz Prijedora, Banjaluke, Nove Vesi, Slavonskog Broda. To su druženja koja se održavaju svake godine. Oni nama dolaze za maškare, a mi kod njih idemo kada se obilježavaju neki njihovi praznici", pojasnio je Hajek.



Maršenka Havleka Ondulajevič iz Udruženja Čeha u Banjaluci kaže da se uvijek raduje dolasku u Maćino Brdo na maškare.



Ona je navela da je to jedan od najstarijih običaja kojim se tjera zima i nagovještava proljeće.



U Maćinom Brdu danas je bila i član "Češke besede" iz Prijedora Darinka Burdak koja smatra da je zabava pod maskama, kojom se prema narodnom vjerovanju iz sela istjeruju zli duhovi, tradicija koju ne treba prekidati.



"To je nešto najljepše u toku godine, istovremeno imamo druženje i održavanje tradicije i običaja", kaže ona.