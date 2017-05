Srednja škola za okoliš i drvni dizajn KS nedavno je dobila najveće priznanje Općine Novo Sarajevo - Zlatnu plaketu. Ovo je nagrada za njihov dugogodišnji rad, posvećenost i doprinos lokalnoj zajednici. Učenici ove škole su izuzetno uspješni, a njihova zanimanja su vrlo tražena u BiH i EU te dobro plaćena.

