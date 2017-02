U sjedištu CIK-a počelo brojanje glasova za načelnika i Općinsko vijeće Stolac

U Glavnom centru za brojanje u sjedištu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH) danas je počelo brojanje glasova određenih kategorija birača koji su glasali na ponovnim izborima za općinskog načelnika i Općinsko vijeće Stolac.

U Glavnom centru za brojanje, prema utvrđenom rasporedu, brojat će se glasovi birača koji su glasali putem mobilnog tima, glasovi birača koji su glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima, glasovi birača koji su glasali u odsustvu, kao i glasovi birača koji su glasali putem pošte van BiH.Brojanju glasova u Glavnom centru za brojanje mogu prisustvovati akreditirani izborni posmatrači.Prema utvrđenom rasporedu, nakon verifikacije, danas se broje glasovi birača koji su glasali putem mobilnog tima i glasovi birača koji su glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima.Rezultati iz Glavnog centra za brojanje će nakon unosa u aplikaciju biti objavljeni na web stranici CIK-a. Sutra Glavni centar za brojanje počinje s radom u 10 sati i planirano je da se radi verifikacija glasačkih paketa pristiglih putem pošte iz inozemstva, brojanje verificiranih glasačkih listića, obrada i skeniranje biračkih spiskova i zapisnika o radu biračkih odbora.CIK će brojati one glasačke listiće birača koji su glasali putem pošte koji stignu u CIK do 1. marta ove godine, pod uslovom da je datum na pečatu slanja do 19. februara. Do sada je u CIK stiglo blizu 500 glasačkih paketa iz inozemstva.