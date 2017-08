Muslimansko-jevrejska konferencija, koja se održava od 6. do 13. augusta 2017. godine u Sarajevu, večeras je zvanično otvorena, a okupila je više od 100 mladih Jevreja, muslimana i pripadnika drugih vjera. Na konferenciji se razgovaralo o dva najveća problema na svijetu, islamofobija i antisemitizam, a sa današnjeg skupa poslane su poruke mira, tolerancije i suživljenja.

Muslimansko-jevrejska konferencija, koja se održava od 6. do 13. augusta 2017. godine u Sarajevu, večeras je zvanično otvorena, a okupila je više od 100 mladih Jevreja, muslimana i pripadnika drugih vjera. Na konferenciji se razgovaralo o dva najveća problema na svijetu, islamofobija i antisemitizam, a sa današnjeg skupa poslane su poruke mira, tolerancije i suživljenja.

Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci kazao je da je ovo drugi put da se u Sarajevu održava Muslimansko-jevrejska konferencija.



"Zadovoljni smo što je odlučeno da Sarajevo bude domaćin takve konferencije, jer je to idealan grad za takvo nešto. Ovo je grad u kojem 450 godina žive Jevreji, a nešto duže muslimani. Sav taj period žive u miru i slozi, pomažući jedni druge, ali gajeći svoju vjeru i poštujući tuđu. Ovo je konferencija na kojoj Jevreji pričaju o dva najveća problema na svijetu, antisemitizam i islamofobija. To su dvije strane iste kovanice", poručio je Finci.



Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović kazao je da vjerske zajednice okupljaju jedan broj naroda i šalju poruke kako bi se ponovo ojačalo suživljenje i saradnja među narodima.



"Smatramo da vjerske zajednice mogu doprinijeti pomirenju, ali one ne mogu riješiti političke probleme u Bosni i Hercegovini. Mi možemo pozivati ljude na mir, stabilnost i saradnju, ali je na političarima da rade svoj dio posla, da vode ovu zemlju prema prosperitetu, integracijama", kazao je Kavazović.



Savjetnik za kulturu i religiju Židovske zajednice u BiH Eli Tauber istakao je da je značajna konferencija koja na jednom mjestu pokušava da okupi muslimane i Jevreje u cilju nastojanja da se prebrode određene krize aktuelne u svijetu.



"Posebno je značajno što je riječ o mladim ljudima, onima koji će sutra da vode ovo društvo i državu, a kako bi mogli na pravilan način da se postave glede odnosa između te dvije nacije, odnosno te dvije religije", istakao je Tauber.



Dodao je da će njegova uloga biti da pokuša predstaviti jednu inicijativu, da Američki univerzitet predstavi drugim univerzitetima u Americi odnose imeđu muslimana i Jevreja, odnosno tradicionalnih 500 godina zajedničkog života.



"Želimo da pokažemo kako to suživljenje postoji, kako je uvijek bilo u pozitivnoj korelaciji i da ono i danas nastavlja da živi tim istim tempom. To je vrlo rijetko. Upravo to i jeste naša ideja da na osnovu onog što se ovdje dešavalo posljednjih 500 godina, i onoga što se dešava danas, da dokažemo kako je taj zajednički život vrlo jak i isprepleten i uvijek je bio realizovan pozitivnim činom", kazao je Tauber.



Šef misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore rekao je da su oni sponzori ovog događaja zato što su prepoznali pozitivnu ulogu koju igraju vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini.



"Takvim događajima možemo pokazati, ne samo Bosancima i Hercegovcima, nego svim ljudima na svijetu da razne vjerske zajednice mogu imati dobre kontakte, zajedničke odnose i saradnju i ciljeve", naveo je Moore.



Učesnica konferencije Sarah ben Cherif iz Alžira kazala je da na konferenciji učestvuje kao predstavnica muslimanske zajednice.



"Za mene je važno da prisustvujem ovdje zbog odnosa naše zajednice sa jevrejskom zajednicom. Moj cilj je da se riješimo predrasuda, da gradimo mostove i da predstavim svoja iskustva kao muslimanka", istakla je ona.