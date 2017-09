U Sarajevu nenajavljene dnevne redukcije vode, VIK ne zna kad će se situacija popraviti

Foto: Arhiv/Klix.ba

Na 20 lokacija u Sarajevu danas se vrše popravke na vodovodnoj mreži i, kako su građani i navikli, zbog toga ni danas u mnogim dijelovima Sarajeva nema vode. Iz VIK-a, koji građane, umjesto vodom svakodnevno snabdijeva saopćenjima u kojima najavljuju lokacije koje će tog dana biti bez vode, kažu kako ne znaju dokad će ove nestašice biti svakodnevna pojava u glavnom gradu BiH.

Osim redovnih noćnih redukcija u mnogim dijelovima Sarajeva, voda nedostaje i u dnevnim satima zbog radova i popravki vodovodne infrastrukture.



"Rade se velike popravke i angažovana je mehanizacija i iz drugih firmi kako bi nam pomogli da se što više kvarova otkloni. Zbog toga dođe do nestašica vode koje traju dva ili tri sata", rekli su iz VIK-a i dodali kako nemaju nikakvih informacija dokad bi ovakve nestašice mogle trajati.



VIK je danas obavijestio građane o popravkama koje će se vršiti, te su naveli i ulice u kojima će dolaziti do poremećaja u vodosnabdijevanju. No, nestašice vode zahvatile su i one ulice i dijelove grada koji nisu najavljeni u saopštenju.



Slična situacija zabilježena je i u utorak kada je bez najave nestalo vode u centralnom dijelu grada.



Također, zbog konstatnih redukcija i dodatnih isključenja vode tokom dana pokrenuta je peticija za kolektivnu tužbu građana protiv VIK-a i Vlade KS koju je do sada potpisalo oko 3.000 građana.