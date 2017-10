Povodom Nacionalnog praznika Republike Austrije, ambasador ove zemlje u BiH Martin Pammer, vojni ataše brigadir Michael Pesendorfer i trgovinski savjetnik Philippe Kupfer u sarajevskoj Vijećnici upriliči su prijem.

Ambasador Pammer je poželio dobrodošlicu gostima prijema predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću, premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću, gradonačelniku Sarajeva Andulahu Skaki, te brojnim zvanicama iz javnog, političkog, društvenog i kulturnog života BiH, te diplomatskom koru u BiH, generalima, vojnim atašeima...



On je podsjetio da Austrija proslavlja 26. oktobar kao svoj Nacionalni praznik od 1955. godine kada je u austrijskom Nacionalnom vijeću usvojen Zakon o trajnoj neutralnosti.



Od tada se Austrija razvila u jaku državnu naciju s uređenjem demokratske vladavine prava, funkcionirajućeg socijalnog partnerstva, socijalne tržišne ekonomije i stalnog aktivnog opredjeljenja za osnovna građanska i ljudska prava.



Naveo je da je prekretnica bila 1989. godina, pristupanjem Evropskoj uniji 1995. godine i širenja Evropske unije poslije toga, a to je donijelo bitne izazove sa sobom koji su uspješno prevladani.



Poslije predsjedavanja OSCE-om, ove godine, Pamer je rekao da će Austrija u drugoj polovini 2018. godine ponovno predsjedavati Vijećem Evropske unije.



Izmijenjene unutarnjo-političke okolnosti do kojih je došlo nakon izbora za Nacionalno vijeće 15. oktobra i nova vlada će u nekim oblastima, a u skladu s većinskom voljom stanovništva, donijeti promjene sa sobom, ali će se, razumljivo samo po sebi, kretati u okviru spmenutih temeljnih principa.



Naglasio je da vanjska politika koja se vodi u saradnji s partnerima u EU i susjedski odnosi će se nastaviti s još više zalaganja.



Istakao je da Austrija jasno podržava integraciju jugoistočne Evrope i naročito proces pridruživanja Bosne i Hercegovine, zbog višestruke povezanosti i naravno, interesa.



"Pri tome, odlučujuća pretpostavka za napredak ostaje odlučan i zajednički dalji rad nositelja odgovornosti u BiH na Reformskoj agendi i funkcionalnosti države. Mi i ja lično, se nadamo da će BiH koja je od 2015. godine postigla prepoznatljiv napredak, 2018. godine dobiti kandidatski status", naglasio je Pammer.



Dani oko nacionalnog praznika su prilika, dodao je on, da se jačaju prijateljstva, da se zajedno slavi i da se kulturna događanja iz Austrije dovedu u BiH, te podsjetio da je održan Okrugli sto o pitanjima obrazovanja u Sarajevu, kao i nastupa savremenih muzičkih sastava, Tria Sqwuare Waltz danas i sutra u sarajevskoj Jazzbini i Tria Cobario koji ide na turneju u gradovima Vitez, Travnik, Cazin i Bihać.



Osim toga, dodao je Pammer, ovih dana u posjeti BiH je vodeći austrijski diplomata nadležan za zapadni Balkan i proširenje EU, ambasador Klaus Wolfer, koji je bio gost večerašnjeg prijema.



Prvi put su na ovom prijemu uručena odlikovanja trojici pojedinaca, za unapređenje odnosa Austrije i BiH, a Velikim orednom časti Republike Austrije odlikovani su maestro Ue Theimer, Vahidin Preljević, univerzitetski profesor i Ilija Studen, predsjednik Uprave Studen Holdinga.