Civilna NATO Vježba "Bosna i Hercegovina 2017." u kojoj djeluje 1.300 učesnika iz 34 zemlje nastavljena je jakim intenzitetom. Nekoliko vježbi danas je realizirano na lokacijama u Tuzlanskom kantonu, a učesnici su pokazali svoja znanja i vještine iz oblasti djelovanja i spašavanja u vanrednim situacijama.

