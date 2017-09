U Goraždu borci na marginama: Boli nepotizam, stranačka zapošljavanja i interesi

Mustafa Adžem, bivši borac Armije RBiH (Foto: Klix.ba)

U Goraždu je počelo obilježavanja dana prvog oslobođenja grada u protekom ratu koji se proslavlja i kao Dan BPK i Grada Goražda pa su tome u čast svečano otvoreni rekonstruisani sportski tereni u dvorištu Srednje stručne škole "Džemal Bijedić".

Organizirano je simbolično sjećanje na SIGO igre, prve sportske igre goraždanskog okruga koje su održane 1993.godine. Za vikend su planirani i drugi, mahom sportski događaji, a centralni se očekuju u ponedjeljak 18. septembra.



Na spomen-obilježju "Goražde, grad heroj svojim braniocima" predviđen je defile ratnih brigada Armije RBIH te odavanje počasti borcima koji su za odbranu grada dali svoje živote.



Zahvaljući hrabrim braniocima prije 25. godina u operacijama "Krug" i "Drina", u periodu od 16. avgusta do 18. septembra 1992. godine, oslobođena je kompletna teritorija tadašnje općine Goražde. Tako je Goražde prije 25. godina postalo jedini oslobođeni grad u ratom zahvaćenoj BIH, i s razlogom je ovaj datum zlatnim slovima upisan u historiju grada na Drini.



Mustafa Adžem, bivši borac Armije RBIH ponosan je na ovu veliku pobjedu nad srpskim snagama koje su sa obližnjih mjesta iz raznog naoružanja sijale smrt po Goraždu.



"I sa ove vremenske distance operacije koje su dovele do oslobađenja Goražda definitivno su najveći događaj i uspjeh boraca koji nažalost još uvijek nisu dobili pravi status u državi za koju su se borili", smatra Adžem.



Adžem je jedan od onih boraca koji su od samog početka rata stali na prve linije odbrane grada, pružili nadljudski otpor i spriječili pad Goražda koje je u to vrijeme bilo prepuno izbjeglica iz okolnih gradova. Sudionik je operacije "Krug", jedne od najznačajnijih u proteklom ratu.



"Operacija 'Krug' je bila dobro isplanirana i mi smo za nevjerovatno kratko vrijeme oslobodili lijevu obalu Drine, borci su dobili veći moral pa smo lakše završili i sa manje žrtava i operaciju na desnoj obali. To su tada bili najradosniji trenuci. To je bila naša prva satisfakcija koju smo doživjeli jer smo bili svjesni da će ovim akcijama Goražde biti oslobođeno opsade te da ćemo spasiti veliki broj djece, civila, izjeglica iz cijele regije koji su se slili u Goražde. Nije bilo jednostavno ali sticali smo ratno iskustvo u hodu. Ti borci koji nisu imali ništa izrastali su u vrhunske ratne komandante, komandire diverzantskih vodova, u artiljerce. Učili smo ratovati i braniti svoje kuće i porodice, grad, i uspjeli smo", ponosan je Mustafa Adžem.



Nakon ovih bitki u redovima branilaca puno toga se promjenilo. Uozbiljene su vojničke formacije, određena strategija, a sve ostalo do kraja rata 95. godine je historija sažeta u statusu grad heroj koji zasluženo nosi Goražde. Dan prvog oslobođenja i dalje je važan borcima no Adžem smatra da je to danas događaj u kojem najmanje učestvuju oni koji su odbranili ove prostore.



"Lično mi puno znači i većini boraca, jer evo ovih dana se susrećemo svakodnevno, ali imamo situaciju kakvu imamo. Borci obično tu dođu da polože cvijeće, da prouče fatihu i da se postroje, nisam siguran da će ove godine biti postrojavanje boraca. Ipak na to trebaju dati odgovor ministar za boračka pitanja i predsjednici boračkih udruženja. Pravi borci su u ovoj zemlji zaboravljeni. Pitajte demobilisane borce, one jurišnike, oni bi vam sve rekli. Niko tu nije zadovoljan. Pa vidite šta se dešava u Sarajevu, demobilisani u šatorskom naselju a kod nas, samo ću reći Goražde ko Goražde", kaže Mustafa Adžem.



Podsjeća da bivše borce posebno boli činjenica da je zemlja za koju su se borili oličenje nepotizama, stranačkog zapošljavanja i političke trgovine utjecajem kakva je na sceni i u Goraždu gdje se ovih dana spekuliše o najnovjijim stranačkim zapošljavanjima. S druge strane, većina boraca i članovi njihovih porodica nemaju status kakav zaslužuju, a dokaz tome je veliki broj pripadnika boračke populacije i šehidske djece, koji su već godinama značajan dio statistike nezaposlenih u BiH.