Druga polovina septembra, nakon prosječno tople prve polovine, donosi dosta promjenjivo vrijeme praćeno obilnijim padavinama.

Prema podacima Federalnog hidromoeteorloškog zavoda, danas će u našoj zemljipreovladavati, uglavnom, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U večernjim satima i u noći s ponedjeljka na utorak slijedi naoblačenje praćeno kišom.Sutra će u BiH biti nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najmanja vjerovatnoća za padavine je na istoku i sjeveroistoku Bosne. Jutarnje temperature će biti od 8 do 14, a dnevne od 19 do 25 stepeni celzija.U srijedu će prije podne biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. Jutarnje temperature će biti od 7 do 12, a dnevne od 10 do 16 stepeni.Slično vrijeme najavljeno je i u četvrtak i petak, a nakon toga slijedi sunčanije vrijeme s manjim izgledima za padavine.