U sklopu konferencije Panevropske unije koja je sinoć otvorena u Bihaću, upriličena je "Zajednička molitva za Bosnu i Hercegovinu, Evropsku uniju i cijelu Evropu".

U sklopu konferencije Panevropske unije koja je sinoć otvorena u Bihaću, upriličena je "Zajednička molitva za Bosnu i Hercegovinu, Evropsku uniju i cijelu Evropu".

Molitvu su predvodili Franjo Komarica, biskup banjalučki, Suad Mahmutović, bihaćki imam te Dalibor Nenić, pravoslavni bihaćki paroh.



Dalibor Nenić, bihaćki paroh istakao je da misija svih nas da volimo jedni druge i da gradimo mir.



"Neka smisao Evrope, a time i Bosne i Hercegovine bude cjeloviti čovjek. Neka smisao bude ličnost koja se oprezno približava drugome. Neka Evropa, a u njoj i naša Bosna i Hercegovina, bude katedrala bogočovječnosti u kojoj će biti mjesta za sva istraživanja modernog i sve mudrosti tradicionalnog. Samo tako ćemo vladati vlastitom moći, a uspostaviti vječni zavjet sa zemljom i svoje savremenike osloboditi strašne samoće. U ime najdubljeg pravoslavlja, slobodnog od mržnje i strahova, molim Živoga Boga da učini da se Bosna i Hercegovina uzdigne kao katedrala, baš kao što se uzdiže i Evropa", rekao je Nenić.



Bihaćki imam i teolog Suad Mahmutović kazao je da se u ovoj zemlji nemoguće zatvoriti u vlastiti kutak i živjeti samo svoju kulturu.



"Duh komšiluka je vijekovima čuvao naše dobre odnose. Vjera nas uči da je preči prvi komšija, nego treća kuća rođenog brata. Pozivam sve nas da živimo u skladu sa onim što govorimo. Važno je da su nam srca ljubavlju ispunjena, jer u istom srcu ljubav i mržnja ne mogu stanovati. Onaj ko mrzi vremenom postaje objekat, a ne subjekat mržnje. Ko kaže da voli Boga, a mrzi čovjeka, laže i Boga i čovjeka. Upoznajmo se međusobno. Bojim se da se dovoljno ne poznajemo. Molim Boga Dragog da čuva Bosnu i Hercegovinu, porodicu zemalja Evropske unije kojoj i naša domovina pripada. To je moja molitva", poručio je Mahmutović.



Biskup banjalučki Franjo Komarica je istakao da ga veseli da konferencija organizirana na ovako visokom nivou računa da među svojim članstvom ima i religijske predstavnike i pazi na duhovnu dimenziju čovjeka.



"Mi smo u Bosni i Hercegovini bogati sa različitim izričajima svojih vjera i drago mi je da su učesnici Konferencije to spoznali. Drago mi je da smo nas trojica mogli, svaki kroz svoj vjerozakon, uputiti istom Bogu molitvu i zatražiti blagoslov za napore svih ljudi koji rade na očuvanju velike evropske obitelji", istakao je Komarica.



Podsjećamo, u organizaciji Panevropske unije BiH, sinoć je u Bihaću otvorena trodnevna međunarodna konferencija o temi "Bosna i Hercegovina: Korak do statusa zemlje kandidata – Možemo li ubrzati proces?".



Na međunarodnoj konferenciji bit će održana tri panela na kojima će više od 120 sudionika govoriti o trenutnoj situaciji u zemlji, regiji i Evropi, integracionim izazovima te o ispunjavanju uvjeta za kandidatski status Bosne i Hercegovine.

"Svake godine Konferenciju radimo u drugom gradu. Ove godine odlučili smo da to bude Bihać i to je bio pun pogodak, jer je interes građana do sada veći nego igdje. Fokus konferencije je cjelokupan proces ulaska BiH u EU, odnosno možemo li taj proces ubrzati. Vjerujem da će svi učesnici iz svog ugla društvenog djelovanja dati odgovor na to pitanje. Mi vjerujemo da možemo ubrzati taj put, a recept je: puno više povjerenja među onima koji vode ovu zemlju i da, bez previše privatnih interesa, stave fokus na ono što je za ovu zemlju bitno, a to je ekonomski prosperitet", rekao je za Klix.ba Vanja Gavran, predsjednik Panevropske unije BiH.



Učesnici trodnevne Konferencije u Bihaću, između ostalih, su predsjednik Međunarodne panevropske unije Alain Terrenoire, ministar naukei obrazovanja Republike Hrvatske i glavni tajnik Međunarodne paneuropske unije Pavo Barišić, zastupnik u Evropskom parlamentu Tonino Picula, šef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark, bivša zastupnica u Europskom parlamentu i aktualna predsjednica Robert Schuman instituta Doris Pack, Elmir Sadiković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, novinar Goran Milić, Milan Dunović, potpredsjednik Federacije BiH, predsjednik Vlade Unsko-sanskog kantona Husein Rošić i mnogi drugi.



Učesnici će zajednički donijeti Deklaraciju koju će po završetku konferencije uputiti vlastima Bosne i Hercegovine i predstavnicima međunarodne zajednice.



Bihaćka konferencija održava pod pokroviteljstvom Vlade Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća, a glavni partner skupa je Fondacija Konrad Adenauer – Predstavništvo u Bosni i Hercegovini. Partneri su i Hrvatsko kulturno društvo Napredak i Fondacija Robert Schuman.