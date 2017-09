U BiH padavine poslijepodne i u večernjim satima

U BiH danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja.

Padavine se očekuju, uglavnom, poslijepodne i u večernjim satima, umjerenog do pojačanog intenziteta. Na jugu, u Hercegovini se ne očekuju padavine.



Vjetar će biti slab, u Hercegovini i na zapadu Bosne jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature kretat će se od 16 do 21, na jugu od 20 do 25 stepeni.



Prijepodne u Bosni je bilo umjereno do pretežno, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno vrijeme.



Temperature zraka u 11 sati: Bjelašnica 7; Bugojno, Gradačac, Ivan-Sedlo, Sokolac 14; Banja Luka, Doboj, Srebrenica 15; Livno, Sarajevo, Zvornik 16; Sanski Most 17; Bihać, Tuzla 18; Mostar, Neum, Trebinje 19 i Grude 20stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.