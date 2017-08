U BiH narednih dana sunčano s pljuskovima i grmljavinom, temperature do 41 stepen

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura će biti od 29 do 34, na jugu od 35 do 38 stepeni.

U srijedu, 9. augusta, bit će sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. U večernim satima ponegdje u Posavini i Krajini je moguć pljusak kiše i grmljavina.



Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 22 do 26, a najviša dnevna od 32 do 38, na jugu i sjeveru do 41 stepen.



U Bosni i Hercegovini u četvrtak, 10. augusta, očekuje se sunčano i vruće. Tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i u večernim satima na sjeveru i sjeverozapadu Bosne sa pljusakovima i grmljavinom.



Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu od 23 do 28, a najviša dnevne od 33 do 39, na jugu i sjeveru do 41 stepeni.



U petak, 11. augusta, u Hercegovini i na jugoistoku sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U zapadnim i sjeverozapadnim područjima pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana, postupno naoblačenje i u ostalim djelovima Bosne, a kiša se očekuje ponegdje i u centralnim područjima.



Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu od 23 do 27, a najviša dnevne od 22 do 27, na jugu do 34 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.