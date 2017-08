Pripremite se za zahlađenje: Od večeras pljuskovi s grmljavinom i pad temperatura

Foto: Arhiv/Klix.ba

U večernjim satima subote u Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa sjeverozapada, što će u Krajini usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Od sutra, 20. augusta, će u većem dijelu zemlje biti tako, a dnevne temperature se očekuju od 18 do 23 stepeni celzijusa.

