Tužilaštvo KS: Sutkinja i advokati "rušili povjerenje u sud"

Foto: Arhiv/Klix.ba

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu okončalo je čitanje optužnice i iznijelo uvodnu riječ na suđenju za nezakonitu uknjižbu imovine, najavivši da će dokazati krivicu optuženih koji su "rušili povjerenje u sud".

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu okončalo je čitanje optužnice i iznijelo uvodnu riječ na suđenju za nezakonitu uknjižbu imovine, najavivši da će dokazati krivicu optuženih koji su "rušili povjerenje u sud".

Tužiteljica Sabina Sarajlija je navela da optužnica tereti Ismeta Hamzića i Mirsadu Alić za krivična djela organiziranog kriminala, krivotvorenje službenih isprava, davanje i primanje dara, Pero Vuković se tereti za organizirani kriminal, zloupotrebu položaja ovlasti te primanje dara, dok je nekadašnja sutkinja Općinskog suda u Sarajevu Milena Rajić optužena za kršenje zakona od strane sudija.



Prema tužiteljici, advokaticu Saminu Skopak optužnica tereti za zloupotrebu položaja, krivotvorenje službenih isprava, kao i podstrekavanje na kršenja zakona od strane sudije.



Udruživanje radi činjenja krivičnog djela te zloupotreba položaja i ovlasti stavljaju se na teret Muameru Piti, dok je Zaim Spahović optužen za zloupotrebu položaja i krivotvorenje službene isprave.



"Navodi iz optužnice će se dokazivati iz izvještaja posebnih istražnih radnji koji ukazuju na kontakte među optuženim, izvještajima telekom operatera, nalazima vještačenja kompjutera koji su izuzeti od optuženih, parničnim spisima koji su pronađeni, te krivotvorenim dostavnicama. Ova grupa je bila organizirana i koristila je sve pravne prečice za ispunjenje svog cilja. Rušili su povjerenje u sud i upustili se u kriminal", kazala je tužiteljica.



Tužilaštvo tereti Hamzićevu grupu za organizirani kriminal kojim su optuženi sebi pribavili imovinsku korist od oko 200.000 maraka, dok su njihovi klijenti imali korist od nezakonito uknjiženih nekretnina u iznosu većem od sedam miliona maraka.



Kako stoji u optužnici, advokat Hamzić je organizirao grupu koja je nelegalnim radnjama pribavljala imovinsku korist. Hamzić je, preko službenica suda, osigurao da se predmeti dodijele sutkinji Rajić, koja je kršenjem zakona donosila presude u korist Hamzićevih stranaka, navelo je Kantonalno tužilaštvo.



U ovom predmetu je uposlenica Općinskog suda Branka Husanović postigla sporazum o priznanju krivice i postupak protiv nje je odvojen od ostalih optuženih. Ranije je postupak odvojen i za advokata Esada Hrvačića, koji je nakon priznanja krivice osuđen na godinu dana zatvora, a krivicu je priznao i njegov saradnik Elmin Džino.



Hamzićev advokat Mirza Kovač je najavio da će polovicu optužnice negirati vrlo jednostavno jer je njegov branjenik za to vrijeme "bio u bolnici". Kovač je naveo kako Hamzić nije mogao biti organizator nikakve grupe, te da u njegovoj kancelariji radi troje advokata.



Vlado Adamović, advokat Mirsade Alić, rekao je da postoji "zbunjujući koncept Tužilaštva o tome ko će biti optužen".



"S obzirom na ishod pregovora s Tužilaštvom, nemam razloga da strahujem, ako je advokat potpisao sporazum na godinu zatvora i da vrati imovinsku korist", kazao je Adamović.



I branitelj Ifet Feraget je rekao da, s obzirom na sporazum s Hrvačićem, "ne trebamo biti zabrinuti". On se osvrnuo na propust u optužnici, gdje se njegov branjenik Muamer Pita spominje da je "donosio dostavnice", ali nije stekao imovinsku korist.



Tužiteljica je priznala grešku u optužnici, gdje, kako je kazala, zbog "omaške" u tačkama od 90 do 100 umjesto imena Zaim Spahović treba stajati ime Muamer Pita.



Feraget je opet negodovao jer se njegovom branjeniku "sada stavlja na teret nešto za što nije optužen".



Naredno ročište je zakazano za 31. oktobar, javlja Birn.