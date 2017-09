U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je održano ročište o prijedlogu Tužilaštva KS za određivanje pritvorima osumnjičenima koji su uhapšeni u akciji "Treska". Trinaest osoba sumnjiči se za neovlaštenu proizvodnju i prodaju opojnih droga.

Osumnjičeni su Mirza Tantula (1991.) i njegova nevjenčana supruga Elvira Tahirović (1995.), Vedran Janjić (1989.), Amer Muratović zvani Rus (1997.), Vedad Višnjić (1991.), Mirela Batuša (1988.), Dino Haseta (1995.), Edin Mekić (1980.), Adis Bučan (1983.), Elvir Podrug (1974.), Senad Pendek (1988.) i Hajro Beganović (1964.). Oni se sumnjiče da su kao pripadnici organizirane grupe stavljali nabavljali, prepakivali i prodavali kanabis i speed.Kako je rekla tužiteljica, Tantula se sumnjiči da je bio vođa ove grupe te da je on nabavljao opojne droge i uz pomoć ostalih osumnjičenih prodavao. S nevjenčanom suprugom Elvirom je navodno čuvao i prepakivao drogu za prodaju.Tužiteljica je istakla kako su osumnjičeni radili organizovano kao da su imali firmu, te da im je radno vrijeme bilo od 15:00 do 00:00 sati. U prijedlogu za određivanje pritvora nevedeni su transkripti razgovora koji su snimljeni tokom mjere nadzora gdje su razgovarali šifrirano, a nekada su navodili i riječi poput "droga" i "narkotici". Sumnjiče se da su radili intenzivno od maja ove godine, a da su imali prekid u julu kada su, kako su govorili klijentima na telefon, bili na godišnjem odmoru.Tantula i Tahirović su roditelji bebe koja ima samo 26 dana, te je Tužilaštvo iznijelo nekoliko prijedloga kako da se riješi ova situacija s obzirom na to da beba doji, a uvjeti u pritvoru su nehigijenski. Tahirović je plakala tokom cijelog ročišta.Njena advokatica Dijana Hasić kazala je kako se u ovom prijedlogu Tužilaštva ne navodi dovoljno argumenata za njenu branjenicu, te da se Elvirino ime spominje samo na četvrtoj strani u dvije rečenice gdje se navodi da je s Mirzom čuvala i prepakavala drogu, ali se ne navodi ni kako, ni gdje, niti se spominje dalje u prijedlogu."Nisu obrazložili na koji način su izveli zaključak o postojanju organizovane grupe. Na strani 50 i 53 moja branjenica se spominje da je ostvarivala komunikaciju samo s Mirzom, što nije sporno je žive u vanbračnoj zajednici, ali nema nikakve poveznice s drugim osumnjičenima. Ovo je paušalni prijedlog", kazala je Hasić.Dodala je kako njenoj klijentci donose bebu svaka dva sata na dojenje, te zatražila da se, ukoliko sud tako cijeni u interesu istrage, Elviri izreknu mjere zabrane i kućni pritvor.Sudu se obratila i uplakana Elvira koja je molila da joj se odredi kućni pritvor samo da bude uz svoje dijete."Ja se još nisam oporavila od poroda. Krvarim i imam upalu žlijezda. Nisu mi dali ni da higijenske stvari promijenim. Vežite me svu ako hoćete, samo me pustite kući", kazala je kroz suze.Tužiteljica je kazala kako se beba trenutno nalazi na Pedijatrijskoj klinici gdje se vrše testiranja da li je možda ovisna o drogama, a slučaj je prijavljen i Centru za socijalni rad koji treba donijeti odluku da li je u najboljem interesu djeteta da bude uz majku ili da ostane kod nane i djeda, kao što je to slučaj sada."Ukoliko joj se odredi mjera pritvora, a Centar za socijalni rad u međuvremenu kaže da je u najboljem interesu djeteta da bude s majkom, mi ćemo preinačiti naš zahtjev i tražit ćemo kućni pritvor za nju zbog nehigijenskih uvjeta u pritvoru", kazala je tužiteljica.Inače, njih dvoje su ranije osuđivani. Tantulin advokat Sead Fejzić kazao je je kako njegov klijent nije organizovao ovu grupu i kako je diskutabilna zakonitost presretnutih razgovora u kojima ne postoji niti jedna informacija da je Mirza organizovao grupu."Tužilaštvo nije navelo svjedoke pa nije jasno kako će osumnjičeni utjecati na nepoznate svjedoke, ne daju obrazloženje kako postoji opasnost o ponavljanja krivičnog djela itd", rekao je advokat.Sudu se obratio Tantula upitavši kako on može biti organizator grupe kada su svi stariji i teži od njega, te je rekao da kod njega nije pronađena droga.Osumnjičeni Fahrudin Delić je imao zdravstvenih problema. U obraćanju sudu kazao je kako nije primio metadonsku terapiju četiri dana, zbog čega se osjećao loše. Sutkinja je dozvolila njegov odlazak na Crni vrh kako bi primio terapiju. Sudski policajci donijeli su mu i kesu jer se žalio na mučninu.Zdravstvenih problema imala je i Mirela Batuša čiji je branjenik rekao kako nema dokaza da je prodavala drogu, te također zatražio odbijanje prijedloga Tužilaštva KS. Advokat Amera Muratovića kazao je kako se njegov branjenik spominje samo u jednoj rečenici da je zadužio 40 paketića, bez ikakvog obrazloženja njegove uloge u grupi. U transkriptima se navode samo dvije njegove komunikacije koje se svode na pitanje "otišao sam kući", "vi ste ludi" i sl. Nikada ranije nije osuđivan.Omar Mehmedbašić, koji brani Edina Mekića, rekao je kako se njegov branjenik poznaje s osumnjičenim Vedadom Višnjićem dugo, te da se nisu nikada bavili drogom. Obojica su ranije osuđivani."U transkriptima se navodi njihova komunikacija 'đe si, šta ima', 'nemoj me izofirati na Facebooku' i slično", rekao je Mehmedbašić.Advokat Dine Hasete rekao je kako za njegovog klijenta nema ništa u prijedlogu za određivanje mjere pritvora kada su u pitanju tačke b i c.Za Adisa Bučana, diplomiranog ekonomistu, branjenik Izet Baždarević rekao je kako se njegov branjenik tereti da je s Edinom Mekićem i drugim NN licima prodavao drogu, ali da ta droga nigdje nije pronađena. Također, istakao je kako nije konkretno navedeno gdje, kako i kome su je prodavali."Tvrdim da dokazi nisu dobijeni na zakonit način", rekao je Baždarević.Elvir Podrug obratio se sudu i rekao kako nikoga ne poznaje u sudnici. Njegov advokat je rekao kako ni kod njega nije pronađena droga, te da nema dokaza da je bio dio organizovane grupe.Advokat Senada Pendeka kazao je kako je prijedlog Tužilaštva smiješan, da niko od osumnjičenih nije obaviješten da je predmet prisluškivanja, te da su u slučaju njegovog klijenta uzete u obzir presude stara 10 godina koje su trebale biti izbrisane. Pendek se obratio sudu kazavši da ne poznaje nikoga u sudnici.Kenan Ademović, advokat Hajre Beganovića koji je inače vozač u Žutom taksiju, kazao je kako njegov branjenik nikada nije osuđivan, niti se protiv njega vodio ikakav krivični postupak.Kantonalni sud će donijeti odluku o ovom prijedlogu u zakonskom roku.