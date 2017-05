Tomislav Nikolić: Nadam se kako će jednog dana Srbija i RS biti jedno       

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas kako se iskreno nada da će Srbija i Republika Srpska jednog dana biti jedno.

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas kako se iskreno nada da će Srbija i Republika Srpska jednog dana biti jedno.

''Na svu sreću, još uvijek Srbe ne uhićuju za izrečene želje, pa tako ih još uvijek možemo iznositi. Da, ja se zaista iskreno nadam kako ćemo jednoga dana biti jedno'', rekao je Nikolić novinarima na prilazu mostu na Drini koji je nazvan Bratoljub.



Primjećuje se, kaže, kako se s druge strane Evropa ujedinjuje i da se mnoge države u svijetu raduju ''nekakvim savezima, organizacijama u kojima mogu zajednički ostvaruju ciljeve, a ovdje je jedan narod podijeljen Drinom i ima muka dokazati da sve što rade u Srbiji ima utjecaja na srpski i obrnuto''.



Nikolić je još jednom ponovio kako će se Srbija i Srpska povezivati, a da je, što se tiče Srbije, RS jedan dio koji želi da se razvija zajedno sa svim ostalim u Srbiji.



''Ponosan sam što konačno i u Srbiji i u RS-u postoje rukovodstva koja misle na oba dijela srpskog naroda istovremeno'', rekao je Nikolić.



Po njegovim riječima, RS je u Bosni i Hercegovini i Srbija to poštuje, ali Srbija ima obvezu, a ne samo pravom, surađivati s Republikom Srpskom kako bi se ostvarile želje svih građana RS-a i Srbije.



Predsjednik RS-a Milorad Dodik je rekao kako će most Bratoljub već krajem augusta u cijelosti biti završen i stavljen u funkciju.



"Most spaja obale Drine koja je mitska rijeka za naš narod i mi na ovaj način pokazujemo i dokazujemo naše uporno opredjeljenje za jedinstvo srpskog naroda i na jednoj i na drugoj obali Drine. RS je zagledana u Srbiju, RS se raduje snazi ​​Srbije i njenom ekonomskom i svakom drugom jačanju'', naveo je Dodik.



On je naglasio kako RS planira svoju budućnost dobrim odnosima i saradnjom sa Srbijom i da to pokušavaju konkretnim koracima, kao što je most.