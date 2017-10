Tender za nabavku pasoških knjižica doveden u pitanje zbog žalbe rumunske kompanije

Foto: Arhiv/Klix.ba

Tender za nabavku pasoških knjižica, peti po redu, obustavljen je zbog žalbe rumunske kompanije "Primatehnic Service SRL", potvrđeno je za Klix.ba.

Tender za nabavku pasoških knjižica, peti po redu, obustavljen je zbog žalbe rumunske kompanije "Primatehnic Service SRL", potvrđeno je za Klix.ba.

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) raspisala je 10. augusta tender za nabavku pasoških knjižica, a tenderska procedura je obustavljena dok ne bude riješena žalba jednog od zainteresovanih ponuđača.



Iz IDDEEA-e su nam kazali da je riječ o standardnoj proceduri koja je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ali nam nisu mogli potvrditi da je žalbu uložila rumunska kompanija "Primatehnic Service SRL".



"Agencija će u narednom periodu preduzeti neophodne aktivnosti kako bi se osigurao kontinuitet u izdavanju putnih isprava, a u skladu s važećim zakonskim propisima", kazali su iz IDDEEA-e.



Kako saznajemo, Ured za razmatranje žalbi će poništiti odluku, ali će konačna sudbina petog pokušaja nabavke pasoških knjižica biti poznata tek početkom novembra.



Podsjećamo, do sada su četiri tendera IDDEEA-e poništena, a posljednji put se to desilo 6. juna ove godine, jer su se na uslove žalile kompanije Gemalto iz Francuske i OST iz Austrije kazavši kako IDDEEA preferira tačno određenog dobavljača.



Trenutno izradu pasoških knjižica vrši banjalučka firma Muehlbauer s kojom je potpisan ugovor na 12 mjeseci, nakon što su prethodni tenderi pali, a kako građani ne bi ostali bez pasoša.



Novi tender se odnosi na period od četiri godine i to od marta 2018. do 2022. godine. Ranije je istaknuto da će jedan od glavnih kriterija biti najniža cijena, prema kojima će firma biti izabrana.



Javna nabavka vrijedna je 25,6 miliona KM i ona podrazumijeva izradu i personalizaciju 1,3 miliona pasoških knjižica u naredne četiri godine. Maksimalna moguća cijena po jednoj pasoškoj knjižici je 19,72 KM, dok sadašnja cijena jedne pasoške knjižice, na osnovu ugovora s kompanijom Muehlbauer iznosi 16,80 KM.



Građani su već imali velikih problema s izradom pasoša, jer je rok od 30 dana uveliko probijan zbog ranije poništenih tendera i nedostatka materijala za njegovu izradu. Već je izvjesno da bi se građani ponovo mogli naći u nezavidnoj poziciji.