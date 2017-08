Granični prijelaz Hadžin Potok u Cazinu od danas je u funkciji za međunarodni putnički saobraćaj, a brojne delegacije sa državnog, kantonalnog i lokalnog nivoa svečano su obilježile taj trenutak.

Granični prijelaz Hadžin Potok u Cazinu od danas je u funkciji za međunarodni putnički saobraćaj, a brojne delegacije sa državnog, kantonalnog i lokalnog nivoa svečano su obilježile taj trenutak.