Novoizgrađeni Granični prijelaz Ivanica u općini Ravno u Hercegovini danas je svečano otvoren uz poruke opredijeljenosti ka jačem povezivanju ovog dijela BiH s područjem Dubrovnika.

Najjužniji granični prijelaz BiH ka Evropskoj uniji ima četiri trake i najmoderniju infrastrukturu potrebnu za brži protok ljudi i robe. Njegova gradnja koštala je dva miliona KM, a sa današnjeg skupa poručeno je Hrvatskoj da se i od nje očekuje da modernizuje granični prijelaz sa svoje strane.



Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje, kazao je da je ovaj granični prijelaz davno trebao biti završen i to s obje strane.



"Mi smo u BiH završili prvi, očekujemo da će Republika Hrvatska napraviti na Brgatu granični prijelaz barem ovakvog kapaciteta kao što je Ivanica i da ćemo time ubrzati protok ljudi i dobara te pospješiti saradnju. Ovo je potvrda teze da upornost rješava sve. Mi smo u izgradnju Ivanice krenuli 2014. godine, ali smo zbog imovinsko-pravnih odnosa bili zaustavljeni do kraja 2016. i kada smo to završili izradili smo prijelaz u rekordnom roku", kazao je Džakula.



Isključena je mogućnost zajedničkog korištenja graničnog prijelaza graničara s obje strane zbog propisa EU.



"Posebno treba istaći da je Ivanica granični prijelaz preko kojeg se mogu izvoziti poljoprovredni proizvodi u Hrvatsku, a samim tim i u Evropsku uniju", kazao je Džakula.



Govoreći o neuslovnim graničnim prijelazima, kazao je da Uprava poduzima maksimalne napore u okviru finansijskih sredstava koja joj budu dodijeljena od Vijeća ministara, kako bi podigla nivo usluga.



"Sada radimo prostore za carinu i Graničnu policiju na Aerodromu Mostar, slijedi Aerodrom Tuzla, Vardište, Svilaj pa Bratunac-Ljubovija. Za te aktivnosti je osiguran novac", istakao je.



Svečanu vrpcu na obnovljenom prijelazu uz Džakulu je presjekao i predsjedavaći Predsjedništva BiH Dragan Čović koji je izjavio da Ivanica daje evropsku dimenziju BiH i izrazio opredjeljenje da BiH sve prijelaze ka EU završi u planiranom roku.



"Dubrovnik je najznačajnije turističko središte u Evropi, a bojim se da mi tu blizinu Dubrovnika ne koristimo. Za razvoj ovog kraja BiH možemo učiniti puno više", rekao je Čović.



On očekuje da će Hrvatska do kraja ljeta iduće godine završiti i svoj dio posla te da će Ivanica poslužiti za dublje povezivanje Dubrovnika i Trebinja.



"Trebinje na ovom prijelazu može graditi strategiju svog razvoja", uvjeren je Čović.



Gradonačelnik Dubrovnika Matko Franković kazao je da im je u interesu brža i bolja komunikacija i kretanje stanovništva s Ivanice i područja Dubrovnika, gdje većina tog stanovništva radi.



Svake godine sve je veći problem protoka ljudi i višesatnih čekanja, a posebno ljudi koji više puta dnevno moraju prelaziti granicu.



"To su stanovnici Ivanice s jedne i druge strane granice, djeca koja idu u školu, ljudi koji idu na posao. Mislim da će ovaj prelaz donijeti prednosti i napredak i samog prostora općine Ravno, ali i šire", kazao je Andrija Šimunović, načelnik Općine Ravno u dubrovačkom zaleđu.