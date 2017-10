Suđenje Čauševiću: Svjedok tvrdi da je optuženom najmanje deset puta dao novac

Foto: Arhiv/Klix.ba

Svjedok Državnog tužilaštva Sedinet Karić je na suđenju Kemalu Čauševiću, nekadašnjem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), kazao da je optuženom najmanje deset do petnaest puta dao novac.

Karića, koji je ranije bio optužen u istom predmetu i koji je osuđen na godinu zatvora zbog davanja dara, Čaušević je unakrsno pitao da li je motiv svjedočenja pritisak koji je osjećao nakon hapšenja u augustu 2013. godine, što je svjedok negirao, javio je BIRN-Justice Report.



"Nisam imao pritisak. Da nisam radio to što jesam, ne bih bio uhapšen", dodao je svjedok.



Na pitanje zašto prije nekoliko godina, kada je protiv njega vođen drugi postupak, nije iskoristio priliku i rekao tužiocu da daje mito Čauševiću, Karić je odgovorio: “Ono što nisam uradio tada, uradio sam sada.”



Odgovarajući na Čauševićeva pitanja, svjedok je napomenuo da se u Mađarskoj bavio utovarom robe, lično nije imao problema, nije se bavio knjigovodstvom, a cijene prilikom uvoza bile su koliko je carina prihvatala.



Na upit da li je “imao problema kada je prestao davati mito”, optuženi je odgovorio da nije, jer je otišao na izdržavanje kazne zatvora koja mu je ranije izrečena.



Čaušević je ustvrdio da je svjedok u ranijim izjavama naveo različito vrijeme upoznavanja s njim, odnosno da je negdje tvrdio da se radilo o periodu od 2007. do 2009., a negdje je naveo da je to bilo dvije do dvije i po godine prije nego će optuženi 2011. prestati biti direktor UIO-a.



Odbranu je interesovalo i kolika je bila zarada po uvezenom kamionu s tekstilom, ako je svjedok ranije naveo da je davao mito i ako se u obzir uzmu dažbine, na šta je Karić odgovorio da se radilo o dobiti od nekoliko hiljada maraka, a bilo je i minusa u istom iznosu.



“Ako sam u koaliciji sa Anesom i uvozimo zajedno, bilo je dobiti od 5.000 do 7.000 maraka”, dodao je svjedok.



Optužnica tereti Čauševića za zloupotrebu službenog položaja, pranje novca te primanje dara i drugih oblika koristi, a u istom predmetu je optužen i Anes Sadiković, za davanje dara i drugih oblika koristi.



Tužilac Dubravko Čampara je u dodatnom ispitivanju tražio od svjedoka da se izjasni koliko je puta ukupno dao novac Čauševiću, i podsjetio ga da je spomenuo hotel, UIO i stan, dok je optuženi istakao da iz izjava proizlazi da je to uradio sedam puta.



“Ne mogu se sjetiti svih detalja, ali 10-15 puta najmanje. Jednom sam odnio novac i na autoput”, kazao je Karić.



Čaušević je na kraju ročišta rekao da je Sudsko vijeće prevareno jer Karić nije platio dva miliona duga iz ranije presude, što je bio jedan od uslova za prihvatanje njegovog sporazuma o priznanju krivnje.



Nastavak suđenja je 19. oktobra.