Sud BiH ukinuo sva ograničenja direktorici Agencije za bankarstvo RS-a Slavici Injac

Iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske saopćeno je da je Sud Bosne i Hercegovine ukinuo sva ograničenja direktorici Agencije Slavici Injac i da će ona obavljati funkciju direktorice samo do imenovanja novog direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

"S obzirom da je postojeći direktor u obvezi obavljati funkciju sve do imenovanja novog direktora i da je procedura imenovanja tjedna, podnošenje ostavke ne bi imalo smisla iako je to bila njena prvobitna namjera", piše u saopćenju za javnost.Injac se nada da će novi direktor biti uskoro imenovan jer je za uspješan rad Agencije za bankarstvo Republike Srpske potrebna i opća podrška, a pred ovom institucijom nalazi se niz izazova i aktivnosti na provođenju novog Zakona o bankama Republike Srpske i na pripremi za evropske integracije ."Što se tiče sudskog procesa koji je u toku, sve što treba bit će rečeno pred Sudom Bosne i Hercegovine zbog čega će se Injac suzdržati od davanja bilo kakvih izjava. Injac se pred Sudom Bosne i Hercegovine izjasnila da nije kriva i potpuno je uvjerena da će pred Sudom Bosne i Hercegovine to i dokazati", piše u saopćenju.Podsjećamo, 2. februara ove godine Tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju podigao je optužnicu u predmetu "Bobar banka".

Optužnica obuhvata 16 osoba koje se terete za finansijski kriminal i zloupotrebe, koje su građanima, preduzećima i pravnim subjektima nanijele štetu od oko 122,5 miliona KM.Optužene se tereti da su, kao grupa povezanih osoba, ostvarili nadzor nad cjelokupnim poslovanjem Bobar banke a. d. Bijeljina te omogućavali davanje višemilionskih kredita bez adekvatnih sredstava osiguranja koji su nezakonito dodjeljivani povezanim pravnim osobama Bobar grupacije, a čija naplata realno nije bila moguća niti je povrat kredita adekvatno osiguran.Na taj način su doveli do finansijskog sloma banke i propasti depozita koje su u banci imale firme, organi uprave, kao i građani koji su zbog propasti banke ostali bez uloženih sredstava koja su dostizala i višemilionske iznose po pojedinim povjeriocima.S obzirom na to da su u banci bila uložena sredstva zdravstvenih zavoda, elektroprivreda, općina i drugih pravnih subjekata, kao i građana pojedinaca, propašću banke direktno ili posredno su oštećeni mnogi građani u oba bh. entiteta, kao i u Brčko distriktu BiH.