Studenti u Sarajevu će biti obavezni da karte za javni prijevoz kupuju prilikom upisa na fakultet

Ministar za saobraćaj KS Mujo Fišo razgovarao je danas s predsjednikom Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu Merimom Serdarevićem o uvođenju jeftinijih godišnjih karata za javni gradski prijevoz studenata. Načelno je dogovoreno da će studenti prilikom upisa na fakultete kupovati studentske karte za javni gradski prijevoz, od ljetnog semestra akademske 2017./2018. godine.

Serdarević je za Klix.ba pojasnio da je riječ o načelnom dogovoru , prema kojem će se plaćanje studentske karte za korištenje javnog gradskog prijevoza vršiti prilikom upisa na fakultete, a maksimalna cijena godišnjih karata za studente iznosit će oko 100 KM!"Najvjerovatnije je da će veliki broj studenata koji koristi javni gradski prijevoz biti u obavezi da kupi studentsku kartu prilikom upisa na fakultete. Svi kojima to ne treba i koji to dokažu, bit će oslobođeni od kupovanja studentske karte. Neće biti nikakvih problema. Plaćanje 100 KM je maksimalna cijena, a možda će cijena biti 80 ili 90 KM", kazao je Serdarević.Naveo je da oni studenti koji imaju automobil na sebi, koji žive blizu fakulteta i koji idu na studentsku razmjenu neće biti obavezni da kupuju studentsku kartu.Na pitanje da li načelan dogovor, praktično, znači da će studenti biti obavezni da koriste samo GRAS-ov javni gradski prijevoz, Serdarević je odgovorio da će studentska karta važiti u svim vozilima javnog gradskog saobraćaja, a to podrazumijeva i GRAS i Centrotrans."Trenutno je 16 KM studentska mjesečna karta. To na godišnjem nivou iznosi 192 KM. Mi smo dogovorili sad to pojeftinjenje za 100 KM. Po novom dogovoru bi karta trebalo da košta 7-8 KM mjesečno. Sporazumjeli smo se oko svega, osim oko ovog dijela koji tretira osobe koje su obavezne kupiti kartu", kazao je Serdarević za Klix.ba.Istakao je da su se, također, uspjeli izboriti za vanredne studente, koji sada plaćaju kartu 33 KM mjesečno."Po novom i oni će imati pravo na kartu od 100 KM. Njihova izdvajanja za prijevoz će biti smanjena sa 400 KM, na godišnjem nivou, na 100 KM. Također je dogovreno da studentima slabijeg imovinskog stanja bude subvencionirana karta u potpunosti. Mi želimo da spriječimo s ovim da studente omalovažavaju i izbacuju iz javnog gradskog prijevoza", rekao nam je Serdarević.Također je dogovoreno da svi studenti, bez obzira na status, mogu u svim zonama saobraćaja koristiti kartu koju kupe. Dakle, s tom kartom će moći otići u bilo koji dio Kantona Sarajevo."Nastojimo naći jedno pravedno rješenje, koje će svima odgovarati. Uz to smo planirali da studenti imaju pogodnosti i prilikom putovanja, i prilikom kupovine", poručio je Serdarević.