Stevandić: Republika Srpska je pokazala diplomatsku moć otkazivanjem referenduma

Foto: Arhiv/Klix.ba

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kazao je na konferenciji za medije kako je odlukom o suspenziji referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH pokazala diplomatsku moć bh. entiteta RS.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kazao je na konferenciji za medije kako je odlukom o suspenziji referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH pokazala diplomatsku moć bh. entiteta RS.

Nakon što je Narodna skupština RS-a suspendovala referendum o pravosudnim institucijama BiH javnosti se obratio potpredsjednik entitetskog organa zakonodavne vlasti Nenad Stevandić.



On je istakao da je Narodna skupština RS-a usvojila zaključke iz kojih se može zaključiti kako će referendum biti sproveden kada se stvore uslovi, odnosno kada vlast u RS-u bude imala podršku predstavnika manjeg bh. entiteta koji su dio vladajuće većine na državnom nivou.



"Opozicija u NSRS je zadužena za sijanje mržnje i onesposobljavanje rada, a na nivou BiH su zaduženi za blokiranje svega što je korisno za Srpsku" istakao je Stevandić i dodao da opozicija "srlja u propast".



Stevandić je rekao da je manja administrativno-teritorijalna jedinica u sastavu BiH potvrdila diplomatsku moć i sposobnost djelovanja u okvirima aktuelne situacije. Kako kaže, vlast u RS-u nije željele dovesti do situacije da se inspektori u SIPA-i iz reda srpskog naroda sukobljavaju sa bilo kim, a što je prema njegovim riječima bio plan "nekih ljudi u Ministarstvu sigurnosti BiH" zbog čega je opozicija insistirala na sprovođenju referenduma.



Na pitanja novinara o ratnoj prošlosti, Stevandić je odgovorio da se ponosi ratnom prošlošću i da prihvata sve optužbe ukoliko mu neko ponudi dokaz. Sve one koji spekulišu pozvao je da podnosu tužbu ističući da je već nekoliko puta saslušavan u pravosudnim institucijama.



"Spreman sam da budem suočene sa bilo kakvom optužnicom, ali nisam spreman da se suočim sa montažama", rekao je Stevandić.