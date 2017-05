Sredinom maja prije tri godine područje Bosne i Hercegovine pogodile su obilne kišne padavine koje su uzrokovale poplave i klizišta. Jedno od najpogođenijih područja u Zeničko-dobojskom kantonu bilo je Topčić Polje koje i danas izgleda baš onako kao i prije tri godine.

Mještani Topčić Polja godinama su tražili od nadležnih da riješe njihove probleme i štete koje su uzrokovane izlijevanjem Starinskog potoka. Cesta u Topčić Polju i danas izgleda isto onako kao i prije tri godine. Mještani se i danas na visokim temperaturama bore s neugodnim mirisom kanalizacije koja još nije riješena, a veš je nemoguće osušiti vani s obzirom na to da cesta do danas nije asfaltirana niti očišćena od nanosa.



U razgovoru za Klix.ba predsjednik Mjesne zajednice Topčić Polje Kasim Skopljak je izjavio kako nijedna dozvola o radu u Topčić Polju na sanaciji šteta nije prošla u gradskoj upravi u protekle tri godine.



"Poslije tri godine niko ništa ovdje nije uradio. Tek sada kada je došao novi gradonačelnik Zenice pokrenuli smo projekte koji su na čekanju bili tri godine. Počeli smo rješavati problem kanalizacije, čišćenje polja i saniranje korita potoka", govori Skopljak.



Dodao je da su uz pomoć stranih donacija renoviran veći broj kuća u Topčić Polju te da općina Zenica u tome nije učestvovala. Svaka kiša koja padne nad Topčić Poljem znači i "crveni alarm" za mještane koji dežuraju tokom noći i prate stanje nivoa vode u potocima.



"Mi imamo problem sa Starinskim potokom jer ljudi dežuraju na smjenama. Nedavno smo mogli doživjeti tragediju iz 2014. godine samo da je kiša padala jedan dan više. Jednostavno, mi bismo riješili ovaj problem ručno, ali bez mehanizacije to nije moguće riješiti"; dodao je Skopljak.



Mještani su danas istakli kako godinama govore šta je potrebno uraditi u Topčić Polju, ali da ih niko ne čuje. Za kraj su dodali kako je krajnje vrijeme da se poduzmu konkretne radnje i da se prestane pričati.



Skopljak je na kraju razgovora zaključio kako se nada da će do augusta ove godine biti riješeni problemi mještana Topčić Polja te da će imati normalan život kakav i zaslužuju u 21. stoljeću.



Sanacija šteta od poplava u Zeničko-dobojskom kantonu još uvijek traje, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona je za sanaciju dijela puta Nemila - BIstričak odobrila sredstva u visini od 450.000 KM. Premijer Miralem Galijašević prije nekoliko dana je obišao pomenutu lokaciju i izrazio zadovoljstvo dobro obavljenim radovima pripremama za asfaltiranje ove dionice.