Šta se desilo s pompezno najavljivanim projektom "Genocid nad Bošnjacima"?

Projekt nazvan "Genocid nad Bošnjacima 1992.-1995. izvršen u svrhu podjele Republike Bosne i Hercegovine i stvaranja velike Srbije" pompezno je najavljen početkom godine na skupu održanom u Narodnom pozorištu Sarajevo. Prvi znaci života projekta čekaju se i osam mjeseci nakon predstavljanja.

Projekt su početkom godine najavili član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović , reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA Rasim Muratović, direktor Instituta za nestale osobe Amor Mašović. Predstavljanje uvodnog događaja pompezno najavljenog projekta "Genocid nad Bošnjacima 1992.-1995. izvršen u svrhu podjele Republike Bosne i Hercegovine i stvaranja velike Srbije" trebalo je od 11. jula biti dostupno na stranici www.genocid.ba , međutim, to se ni do danas nije desilo.Od Rasima Muratovića nismo mogli dobiti informaciju u kojoj fazi je najavljeni projekt, iako je član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović interventnim korištenjem tekuće budžetske rezerve 20 hiljada KM dodijelio Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo upravo za ovaj projekt."To su sredstva za troškove u pozorištu i to je završeno, opravdano. Znači, za taj dio najave projekta... Tu nema ništa sporno", kazao je Muratović za Klix.ba.Od Amora Mašovića, za kojeg Muratović tvrdi da je nosilac cijelog projekta i jedini nadležan za davanje informacija, nismo uspjeli dobiti odgovor o tome u kojoj fazi je najavljeni projekt.Predsjednica Udruženja Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić kazala je za Klix.ba da se zna da su Bošnjaci malo lijeni, ali da će se to vjerovatno uraditi."Ako se kaže da će biti gotovo u šestom, onda očekuj da će biti gotovo u devetom mjesecu. Bilo bi dobro da se taj projekt završi. Mi smo im kao Udruženje ustupili neke stvari koje smo im mogli dati. Radi se na tome, sad su i godišnji odmori... Iskrena da budem, malo ima i lijenosti", kazala nam je Subašić.Udruženje Žene Srebrenice, na čelu sa Hajrom Ćatić, nije bilo uključena u izradu najavljenog projekta "Genocid nad Bošnjacima", ali Ćatić smatra da bi korisnije bilo da se insistiralo na državnom zakonu o zabrani negiranja genocida, nego što su obećavali raznorazni projekti."Mislim da bi bilo mnogo korisnije da se insistiralo na jedinstvenom zakonu o zabrani negiranja genocida. Nisam za takvu vrstu projekata na kojima bi pojedinci zarađivali", kazala je Ćatić u kratkoj telefonskoj izjavi za Klix.ba.Sličan projekt, nazvan "Kontinuitet genocida nad Bošnjacima", pokrenuli su Selma Rizvić i Fatmir Alispahić, a kako su nam objasnili, on se odnosio na kompletan genocid od 17. stoljeća.Profesorica Selma Rizvić kazala je za Klix.ba da su dobili malu podršku od gospodina Bakira Izetbegovića, za posljednju fazu genocida u miru, i da su taj projekt završili."Međutim, ideja je bila da se ide mnogo dublje, da se zapravo ovi arhivi digitaliziraju. To nažalost nismo uspjeli dobiti. U svakom slučaju nam je drago ako je neko dobio takvu vrstu podrške. Što se nas konkretno tiče, bilo bi nam drago da se to uradi da mi možemo bilo kako tome doprinijeti, ili ga eventualno linkovati u ovaj naš projekt", kazala je profesorica Rizvić.