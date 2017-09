Špirić: Stvaranje paralelizama unutar obavještajnog sektora opasno za BiH

Nikola Špirić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić (SNSD) izjavio je novinarima danas u Sarajevu da bi volio da nije u pravu kada je govorio da je BiH jedina zemlja u kojoj obavještajni sektor nije pod parlamentarnim nadzorom.

"Kada ne postoji parlamentarni nadzor nad obavještajnim sektorom onda je logično da se ovakve stvari javljaju kao zvanične informacije ili kao poluinformacije. Obavještajni sektor vam je kao vreća buha, one negdje moraju da grickaju, peckaju i da ujedaju. Ali naprosto stvaranje paralelizama unutar obavještajnog sektora je opasno za BiH, ono je opasno i za uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa i s Hrvatskom i sa Srbijom i s Crnom Gorom", kazao je Špirić, komentirajući navode o prisluškivanju hrvatskih dužnosnika od obavještajnih agencija BiH.



Po njegovim riječima, Parlamentarna skupština BiH mora da odredi komisiju koja će vršiti parlamentarni nadzor nad obavještajnim sektorom.



"Nije dobro to što se dešava, ako se dešava, jer to nanosi štetu i BiH, nanosi štetu i susjedima, a pogotovo nanosi štetu dobroj regionalnoj saradnji", ocijenio je Špirić.



Smatra da obavještajni sektor mora biti u funkciji politike koja zagovara dobrosusjedske odnose.



"Ovo što se dešava u BiH je kontra pravac od toga što zvanična politika zagovara", naveo je Špirić.