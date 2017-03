U jeku priprema za predsjedničke izbore u Srbiji aktuelni premijer i kandidat za predsjednika Aleksandar Vučić najavio je svoju posjetu glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Politički djelatnici i analitičari iz Srbije smatraju kako se njegovim dolaskom neće ostvariti nikakav napredak te kako Srbija konačno mora prihvatiti suverenitet BiH i činjenicu da u našoj zemlji žive tri konstitutivna naroda.

Sonja Biserko (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Nataša Kandić (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Sastanci i susreti u regionu, a koji su protekli na visokom političkom nivou u posljednje vrijeme nisu donijeli nikakav napredak niti su praćeni adekvatnim politikama na drugim nivoima - kulturi, ekonomiji, jačanju međuljudskih odnosa, smatra osnivačica i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko.U razgovoru za Klix.ba kaže kako se Srbija i BiH moraju suočiti sa prošlošću i tek onda početi graditi odnose, bilo koje vrste."Mislim da Vučićeva posjeta Sarajevu neće biti produktivna s obzirom na sve ono što se u Srbiji piše o BiH i drugim zemljama iz susjedstva, Opća politička klima je vrlo nepovoljna kada riječ je posjetama u regionu i ona u velikoj mjeri zavisi od stava vlade. To je suprotno onome što se želi implicirati takvim posjetama. Nedostaje iskrenosti u odnosima zemalja u susjedstvu, a našoj javnosti se ne govori o realnim problemima i pitanjima koja još uvijek stoje između BiH i Srbije", smatra Biserko.Prema njenim riječima, Srbija napokon mora prihvatiti suverenitet BiH, a ne samo njen integritet."To je ono što nedostaje Srbiji, a svakako se mora i izjasniti da su građani BiH iz reda tri naroda, da je Sarajevo glavni grad i slično. Sagledavši sve ovo, veoma teško je vjerovati da će Vučićevom posjetom doći do bilo kakvog preokreta. Evropska unija (EU) u ovom trenutku, nažalost, nije faktor koji može mobilirati region za iskorak jer je zakasnila i sve te politike su opstruirane događanjima unutar EU", zaključila je Biserko i dodala da su izjave političara u regionu vrlo često floskule, a ne stvarna mišljenja.Vučić će u naredni četvrtak 16. marta boraviti u zvaničnoj posjeti Sarajevu gdje će prisustvovati sastanku premijera država Zapadnog Balkana, čiji će domaćin biti predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.Da u posjeti premijera Srbije nema mnogo pozitivnih stvari, smatra i osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja za naš portal kaže kako je izgubila svaki optimizam kada je riječ o izjavama političara."Toliko je tmurnih i tamnih djela nakon izjava, tako da ne mogu vidjeti da se išta može promijeniti nakon burne reakcije Srbije poslije pokretanja zahtjeva revizije po tužbi BiH prema Srbiji. Kada bi se dogodilo da se u Sarajevu razgovara o reviziji, u kontekstu da je ona jedan od pravnih instrumenata za rješavanje sporova između država, onda bi to bio znak drugačijeg odnosa. Niko ne odustaje od svoje pozicije. Vučić je vrlo jasno rekao da misli da to vraća odnose između država, a to je netačno. Ne može to raditi pravna procedura i ne može se to tako tumačiti. Nemam optimistična očekivanja da će njegova posjeta promijeniti bilo šta", smatra Kandić.Njen stav je da su političari nagomilali probleme te da bi prvo morali ponuditi rješenja za njih i tek onda očekivati bolje odnose."Mislim da se neće ništa nabolje promijeniti jer je bilo mnogo nerazumijevanja u vezi s revizijom presude, prije toga je bilo napora Srbije da se ne dogodi rezolucija ujedinjenihj nacija. Kada bi se dogovorili podržali da se popišu sve žrtve, to bi bilo najbolje. Nije potrebno da se vole, samo trebaju učiniti nešto da nam se više ne događa Jasenovac i izjave kao što su 'Za dom spremni'. Potrebno je osnovati regionalnu komisiju", zaključuje osnivačica Fonda za humanitarno pravo.Naše sagovornice su kazale da bi se rješavanjem navedenih problema iz neprijateljstva prešlo u prostor koji daje nadu za bolje odnose.