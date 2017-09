SNSD tvrdi da Savez za promjene ruši Narodnu skupštinu RS-a

Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) tvrde da je nasilnim prekidom rada Narodne skupštine Republike Srpske Savez za promjene krenuo u najopasniju avanturu do sada rušenje parlamentarne demokratije, a time i RS-a.

"Ovaj, do sada, neviđen akt nasilja prema demokratiji, potvrdio je da njihovo djelovanje nije ni opozicionio, ni alternativno, ni ideološko i što je najvažnije - sve što rade, rade bez podrške javnosti, koja je prije samo godinu dana na lokalnim izborima u RS-u rekla šta misli o njihovom djelovanju", navode se u saopćenju iz ove stranke.



Tvrde da su "akciju nasilnog zauzimanja parlamenta osmislili dio političkog Sarajeva, ekipa Džordža Soroša i njegovog referenta Brajana Hojt Јia, koja je stigla u RS, i dobro poznata ambasada u Sarajevu".



"Političko Sarajevo želi da uništi RS, osoblje ambasade želi da uništi Milorada Dodika i SNSD. Šta žele SDS, PDP i NDP? Pošto nemaju prodršku javnosti, i to im je očito stavljeno do znanja, predloženo im je da krenu u rušenje najvažnijeg mjesta u državi - Narodne skupštine", navodi se u saopćenju.



Iz SNSD-a pozivaju sve opozicione poslanike u Narodnoj skupštini “da se okanu avantura i vrate u okvire normalnog ponašanja i parlamentarnoj diskusiji iz koje je uvijek kao pobjednik izlazila RS, ma ko bio vlast ili opozicija”.