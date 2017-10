Snimak razgovora u kojem premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini zastupnika radi formiranja parlamentarne većine, poznatiji kao "Dva papka", uzburkao je javnost koncem 2014. godine, kada je objavljen na portalu Klix.ba. Istražili smo gdje su danas "akteri" kontroverznog audiosnimka.

Nenad Stevandić i Ujedinjena Srpska

Nenad Stevandić (Foto: Klix.ba)

Vojin Mitrović i Ilija Stevančević

Foto: rtvbn.com

Kolateralna šteta

Formiranje parlamentarne većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske okončano je koncem 2014. godine "kupovinom" zastupnika tog zakonodavnog doma. Tek kasnije će postati jasno da je u snimku, uz ostalo, bilo riječi okoji su dali podršku vladajućoj većini samo nekoliko dana nakon što je snimak objavljen.No, navedena dvojica "papaka" koji na sjednicama NSRS još uvijek glasaju u dosluhu sa SNSD-om, nisu jedini "sretni" akteri afere o kupovini zastupnika. Uz njih su se dobro okoristili i članovi njihovih porodica, ali i drugi zastupnici među kojima je i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.Svi oni su se za period od tri godine okoristili na različite načine, dobivši priliku da obnašaju značajne javne funkcije, da pozapošljavaju rodbinu i stranačke kolege, ali i da dobiju druge materijalne satisfakcije...Koalicija Domovina je 2014. godine, kada je formirana vlast u RS-u, imala pet zastupnika u NSRS, dok su pozicija i opozicija imale gotovo identičan broj ruku, zbog čega je vladajuća stranka u Republici Srpskoj SNSD krenula u "kupovinu papaka". Među onima koji su izvukli najveći benefit od te trgovine, koja je uslijedila u periodu nakon izbora, spominje se potpredsjednik NSRS Nenad Stevandić.On je u parlamentu izabran s liste SDS-a, a ubrzo je postao dio parlamentarne većine Milorada Dodika. Opozicioni lideri stranaka mu spočitavaju da je izvukao velike benefite, jer je uz funkciju potpredsjednika NSRS-a, u međuvremenu, tačnije jula 2017. godine, imenovan za zamjenika generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra RS.Uz Stevandića, befite su izvukli i članovi njegove stranke, Ujedinjena Srpska, pa je juna 2016. godine mladi farmaceut Branislav Zeljković imenovan na mjesto izvršnog direktora Sektora za javne nabavke Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.U snimku se može razaznati glas premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović dok razgovara s nepoznatom ženskom osobom o dvojici papaka iz Šukalove stranke, poručivši toj osobi da su kupili i drugu "dvojicu papaka" i da će vidjeti jesu li ih kvalitetno kupili. Upravo su navedeni Stevančević i Mitrović, drugi, odnosno "rezervni par papaka"."Ako oni izdaju, da imamo drugu dvojicu", kaže Cvijanović u audiosnimku.Dva dana nakon što je snimak objavljen, tačnije 17. novembra 2014. godine, opozicioni zastupnik iz Bijeljine Vojin Mitrović napušta NDP Dragana Čavića, a 24. novembra 2014. godine je na Konstitutivnoj sjednici NSRS-a bilo jasno da je drugi kupljeni zastupnik Ilija Stevančević. On je bio član Partije ujedinjenih penzionera, koja je imala zajedničku listu sa Srpskom radikalnom strankom i Srpskom demokratskom strankom.Bivši član NDP-a Vojin Mitrović je, prema tvrdnjama njegovih bivših stranačkih kolega, prilikom prelaska u tabor vladajuće većine od njih insistirao da se riješi pitanje zemljišta koje on kupio, a koje je "kriminalnim radnjama" od Grada Banja Luka uzela Poljoprivredna škola.Vojin Mitrović, odnosno vlasnik firme Oktan promet d.o.o. Bijeljina, kupio je to zemljište 23. aprila 2010. godine od Perice Repajića iz Laktaša, a plaćeno je nešto više od milion maraka. Ta parcela dio je afere Poljoprivredna škola i predmet je sudskog spora s Gradom Banja Luka.Riječ je o pet dunuma gradskog građevinskog zemljišta u Banjoj Luci koje se nalazi između Kružnog toka i ulice Ilije Garašanina, kraj brze ceste Banjaluka-Klašnice. Iz opozicije u Republici Srpskoj tvrde za Klix.ba da je Mitrovićev zahtjev bio da dobije građevinsku dozvolu za to zemljište, a da je do danas nikad nije dobio. Time bi, praktično, Mitrović došao u posjed zemljišta za koje je nesumnjivo prevaren, ali koje je u vlasništvu Grada Banja Luka.No, zato je porodica Mitrović izvukla druge benefite od Vojinovog preobraćaja u NSRS, kada je njegova supruga Nela Mitrović imenovana za pomoćnicu direktora za medicinske poslove Opšte bolnice Sveti vračevi Bijeljina.Stefan Mitrović, sin Vojina, u međuvremenu je postao savjetnik za poreske i inspekcijske poslove predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a na toj funkciji se zadržao donedavno. Kako saznajemo, trenutno je zaposlen u Agenciji za agrarna plaćanja pri Vladi Republike Srpske.Za Iliju Stevančevića postoje razne špekulacije da je svoju lojalnost vladajućoj većini u Republici Srpskoj naplatio u određenim stanovima, ali za to nismo uspjeli dobiti zvanične informacije.Nakon što je portal Klix.ba 15. novembra 2014. godine objavio priloženi snimak, za koji su forenzičari iz Holandije naknadno utvrdili da je autentičan, odnosno da nije montiran i sinhronizovan, uslijedio je pritisak na našu redakciju. Pripadnici MUP-a RS su, zajedno s pripadnicima MUP-a KS, u potrazi za našim izvorom izvršili pretres prostorija portala Klix.ba.Takav vid treniranja strogoće nad medijima nije ranije zabilježen na ovim prostorima. Nakon osmosatnog pretresa portal Klix.ba bio je materijalno onesposobljen, jer nakon pregleda i izuzimanja hard diskova 19 računara nije bilo u funkciji. Također su uredniku i direktoru oduzeti mobilni telefoni...Napominjemo da nakon što je objelodanjena afera "Dva papka", povezana s davanjem i primanjem mita u Narodnoj skupštini RS-a, kako se to može naslutiti iz snimka Željke Cvijanović, premijerke tog entiteta, niko do sada nije odgovarao. Također, nikada o ovom slučaju nije provedena istraga u Tužilaštvu BiH.Indikativno je da su, u cijelom slučaju, kolateralna šteta bili samo članovi redakcije portala Klix.ba, dok su benefite pokupili moćnici pod skutama SNSD-a i njihove podrške iz Sarajeva No, bar nisu uspjeli spriječiti da istina izađe na vidjelo...