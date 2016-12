Snijeg jutros pada širom Bosne i Hercegovine, ali se još uvijek ne zadržava na cesti pa se saobraćaj uglavnom odvija bez ograničenja, a trenutno nema nikakvih zastoja.

Apel vozačima da voze oprezno

Snijeg u Bosni do kraja dana, narednih dana razvedravanje

Jutrošnje snježne padavine naročito su obradovale Sarajlije nakon nekoliko dana smoga i velikog zagađenja. Ipak, prognoza je da se snijeg neće dugo zadržati te će do kraja sedmice preovladavati umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.Ugaženog snijega mjestimično ima na dionicama u centralnim dijelovima BiH pa iz BIHAMK-a vozače pozivaju na oprezniju vožnju.Zbog moguće poledice na dionici autoputa A-1 Tarčin-Jošanica brzina je ograničena na 60 km/h.Iz BIHAMK-a poseban oprez savjetuju na dionicama u višim planinskim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima, dok na putevima u južnim i jugozapadnim krajevima upozoravaju na jake udare vjetra.Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije. Izdvajamo putne pravce: M-17 Žepče-Nemila, M-6 Čapljina-Studenci, M-18 Tuzla-Priboj i R-414 Turbe-Banja Luka.Radovi na području Hrvatske i dalje su aktuelni na graničnim prijelazima Bosanski Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, tako da se na ovim prijelazima tokom dana saobraća usporeno. Zadržavanja na ostalim graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta.Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, kao i da na put ne kreću bez zimske opreme čije je posjedovanje zakonski obavezno za sve kategorije vozila.U BiH će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne očekuje se snijeg, a u Hercegovini oblačno vrijeme bez padavina.Nestabilne vremenske prilike uzrokovat će pojačane tegobe kod osjetljivih osoba. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, neraspoloženja i nesanice.Do kraja sedmice u našoj zemlji će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.