Nakon tople sedmice u kojoj je sve mirisalo na proljeće veći dio Bosne od jutros je prekriven snijegom, dok u Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom. Meteorolozi najavljuju lagani prestanak padavina početkom radne sedmice i stabilizaciju vremenskih uvjeta.

U nedjelju slab snijeg prijepodne

Na jugu do 13 stepeni

Zbog snijega koji pada u većem dijelu BiH saobraća se sporije. Na putnim pravcima Sarajevo-Konjic i Srednje-Olovo obavezna je upotreba za teretna motorna vozila. Ugaženog snijega na kolovozu ima i na putnim pravcima Novi Travnik-Bugojno, Bugojno-Kupres, Travnik-Donji Vakuf, Prozor-Gornji Vakuf, Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać i Bosanski Petrovac-Drvar, saopćeno je iz BIHAMK-a.Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će u Bosni biti pretežno oblačno, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slab snijeg prijepodne može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima, lokalno i u centralnim područjima Bosne.Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom između -2 i 2 stepena celzija, na jugu zemlje od 2 do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni.Ponedjeljak će biti bez padavina uz sunčano vrijeme, a ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Prije podne povećane niske naoblake će biti po kotlinama u centralnim i istočnim područjima.Najniža jutarnja temperatura zraka između -6 i -1 stepen, na jugu zemlje od 0 do 4. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 9 do 13 stepeni celzija.Slično vrijeme preovladavat će i u utorak kada se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana naoblačenje sa sjeverozapada, a u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne može pasti malo kiše.Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -6 i 0 stepeni celzija, na jugu zemlje od 0 do 4. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 6 i 11, a na jugu do 14.