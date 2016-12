Prirodni lijek za zagađenje zraka: Od sutra kiša, snijeg i pojačan vjetar

Ako je suditi prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednim danima nas nakon dugo vremena "suše" očekuju prve padavine.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Još danas će u većem dijelu Bosne preovladavati pretežno oblačno vrijeme bez ozbiljnijih padavina. Tokom dana nas očekuje razvedravanje u Krajini i na zapadu Bosne, a po kotlinama magla i sumaglica.



Ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne možemo očekivati slabu kišu ili rosulju, a u višim područjima slab i povremen snijeg. U Hercegovini će danas biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.



Današnje temperature kretat će se od 4 do 10, u Krajini i Hercegovini od 9 do 15 stepeni.



U glavnom gradu će biti oblačno i maglovito. Povremeno je moguća slaba rosa, a dnevna temperatura zraka će biti oko 4 stepena.



Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno vrijeme, a u jutarnjim satima i tokom prijepodneva očekuje se kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg. U nizinama centralne i istočne Bosne očekuju se snijeg ili susnježica. Poslije podne očekujemo djelimično razvedravanje.



U Hercegovini će prije podne biti pretežno oblačno, povremeno je moguća slaba kiša, a poslije podne postepeno razvedravanje. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, poslije podne ili u večernjim satima umjeren do pojačan. U Hercegovini pojačana bura.



Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 4, na jugu od 3 do 8, a dnevne od 2 do 7, na jugu od 9 do 13 stepeni.



U srijedu će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne biti pretežno sunčano. U ostatku naše zemlje će biti pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne ili u večernjim satima. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u većem dijelu Bosne će biti snijega. U Posavini se očekuje kiša.

Jutarnje temperature od -4 do 1, na jugu od 1 do 4, a dnevne od -1 do 6, na jugu od 8 do 12 stepeni.



U četvrtak i petak bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima sa mrazom. Jutarnje i dnevne temperature će biti slične kao i prethodnih dana.