Služba za poslove sa strancima: Postoje saznanja da bi migranti iz Srbije mogli krenuti prema BiH

Foto: EPA

Direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić kazao je za Klix.ba kako postoje saznanja da bi migranti iz Srbije mogli krenuti ka Bosni i Hercegovini koja je za to nespremna.

Mađarski parlament usvojio je prijedlog vlade o pojačanim mjerama na granici koje podrazumijevaju da izbjeglice molbu za azil mogu uložiti samo u tranzitnim zonama. U prijevodu to znači da oni tu mogu čekati odgovor ili se vratiti u Srbiju i tražiti alternativne pravce.



Ujić je kazao da je i ranije postajala mogućnost da migranti krenu prema BiH, ali da je sada ta mogućnost dodatno povećana.



"Mi imamo operativna saznanja da se tamo već nekoliko mjeseci nalazi od sedam do osam hiljada ljudi koji kruže po Srbiji. Mali dio ljudi se pokušava probiti prema Rumuniji dok drugi dio traži šansu prema BiH", rekao je Ujić.



Istakao je da je period od sam mjeseci predug za zadržavanje migranata koji imaju svoj cilj, a to je Evropska unija.



"Oni će sigurno tražiti kuda im je najlakše da se probiju. Postoji mogućnost da krenu kroz BiH. Mi trajnih kapaciteta za tebe namjere nemamo. Postoji imigracioni centar koji ima kapacitet od 100 mjesta i Azilantski centar za tražitelje azila. Mi više nemamo ništa", kazao je Ujić.



Dodao je da postoji koordinaciono tijelo koje je formiralo Vijeće ministara BiH za migrantske krize te da postoji operativni plan djelovanja u slučaju masovnog priliva.



"Lako je napraviti planove, ali potrebno je iznaći ogromna sredstva. Mi nemamo smještajne kapacitete i niko ne može govoriti da smo spremni. Ovi ljudi nemaju namjeru ostati u BiH koja je za njih samo transportno područje", rekao je Ujić.



Što se tiče sigurnosnog aspekta, Ujić je kazao da su sigurnosne agencije na svim nivoima u BiH spremne da se nose sa problemima.