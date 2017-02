Slučaj Lijanovići i ostali: Dokumentacija sakrivena u škrinji skladišta

Na suđenju za organizovani kriminal, pranje novca i porezne utaje, svjedok Državnog tužilaštva je ispričao kako je određena dokumentacija pronađena sakrivena u škrinji gdje je bio magacin firme “Farmko”, koju je nakon nekoliko mjeseci predao Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA).

Tužilaštvo BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Na suđenju za organizovani kriminal, pranje novca i porezne utaje, svjedok Državnog tužilaštva je ispričao kako je određena dokumentacija pronađena sakrivena u škrinji gdje je bio magacin firme “Farmko”, koju je nakon nekoliko mjeseci predao Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA).

Svjedok Osman Balić je ispričao da je sedam godina radio u skladištu firme “Farmko”, koja je bila smještena u objektu “Velmosa”. Dodao je da nije bio prijavljen, iako je to “mlađim” radnicima stalno obećavano, kao i da su mu poslodavci ostali dužni 13 plata.



“Kada je osnovana firma ‘Junita’, traženo je da se roba iz skladišta u ‘Velmosu’ prebaci na Visoku Glavicu u Širokom Brijegu. Ponuđeno je svima da pređu tamo. Pitali smo direktora Dragu Ivankovića hoće li nam biti isplaćena dugovanja, ali smo dobili odgovor da to ne može uraditi”, rekao je svjedok, te pojasnio da su radnici u krugu firme kasnije zadržali hladnjaču koja je robu iz “Velmosa” trebala prebaciti u Široki Brijeg.



Roba u vrijednosti većoj od 200.000 konvertibilnih maraka (KM), kako je naveo svjedok, vraćena je u skladište, a kasnije su radnici postigli dogovor da tu robu prodaju tržnim centrima, te veleprodaji, što su i uradili.



“Prodali smo robe u vrijednosti od oko 55.000 KM, te smo to podijelili na nas 27 radnika. Vozači su naplaćivali i razvozili robu. Ostatak je prebačen na Visoku Glavicu”, kazao je svjedok, te dodao da su radnici, osim robe, iz skladišta prodali i željezo za iznos od oko 12.000 KM.



Balić je dodao da su radnici potom u škrinji u skladištu našli dva kartona sa dokumentima, a od kolege je saznao da su tu prebačeni u slučaju dolaska inspekcije.



“Radi se o dokumentaciji ‘crnih naloga broj 2’, kako smo ih mi zvali, jer je roba išla na crno tržište i prodavana za keš, bez fiskalnih računa. Tu sam dokumentaciju odnio kući, u međuvremenu sam završio u bolnici, a kada sam čuo da je SIPA odradila akciju, odnio sam i predao im te dokumente”, rekao je svjedok.



Na upit Mirne Delalić, braniteljice Jerka Ivankovića Lijanovića, zašto je u zapisniku u istrazi izjavio da je u zavadi sa optuženim, svjedok je odgovorio da nije “u zavadi sa njim, već sa firmom”. Balić je rekao da Jerko Ivanković Lijanović nije bio direktor “Farmka”, ali da se “sve to zvalo mesna industrija”.



Jerka, Slavu i Jozu Ivankovića Lijanovića, Milorada Bahilja, Jozu Sliškovića, Željku Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakotu, Mirka Galića i Miroslava Čolaka optužnica tereti da su, kao grupa za organizirani kriminal, izbjegli da plate porez u iznosu od oko 200.000 konvertibilnih maraka (KM). Jerko, Slavo i Jozo Ivanković Lijanović i Čolak optuženi su i za pranje novca, dok su Bahilj, Slišković, Mikulić, Kvesić, Šakota i Galić optuženi za neplaćanje poreza. Firme “Lijanovići”, “MI-MO”, “Farmer” i “Farmko” i “Optimum” optužnica tereti za neplaćanje poreza.



Na ovom ročištu je ispitana i istražiteljica SIPA-e Jasminka Šarčević, koja je na upit tužioca Ismeta Šuškića potvrdila da je učestvovala u finansijskoj istrazi na predmetu kodnog naziva “Meso” u kojoj je bilo obuhvaćeno više osoba i firmi, te da se u radu između ostalog, koristila analizama računa iz banaka.



Svjedokinja je rekla da je najteže bilo objasniti finansijsko stanje optuženog Miroslava Čolaka koji je bio osnivač i direktor firmi “Laktat” i “Junita”, dioničar “Velmosa”, a od redovnih primanja je imao njemačku penziju.



“Kao većinski vlasnik ‘Velmosa’, dionice je prodao za 1,3 miliona KM. Kada je firmi ‘Farmer’ pozajmio 1,8 miliona KM, pozivao se na tu prodaju dionica, iako ona prelazi taj iznosi, jer je razlika 500.000 KM. To je uradio kasnije kada je dao pozajmicu od pola miliona ‘Farmku’, te se opet pozivao na prodaju dionica, ali su ta sredstva već bila utrošena”, rekla je svjedokinja, te pojasnila da je na kraju ispao višak od milion KM čiji se porijeklo, prema njenim riječima, ne može utvrditi.



Za optužene firme “MI-Mo”, “Farmer” i “Farmko” svjedokinja je rekla da im je zajedničko što su imale ugovore o zakupa poslovnih prostorija sa firmom “Lijanovići”, odnosno kada se ugovor raskine sa jednom, isti se sklapa sa drugom pravnom osobom, da su rukovodioci većinom bili isti ljudi, te da se proizvodnja obavljala u istim pogonima.



“‘Farmko’ je preuzeo sve obaveze i potraživanja koja je ‘Farmer’ imao prema kupcima. Jedino nisu preuzeli obaveze za PDV”, dodala je svjedokinja.



Nastavak suđenja je zakazan za 28. februar, javlja BIRN BiH.