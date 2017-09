Skoro cijelo odjeljenje OŠ "Kovačići" u Sarajevu prebacilo se u drugu školu nakon promjene učiteljice

Skoro cijelo jedno odjeljenje petog razreda Osnovne škole Kovačići u Sarajevu prebacilo se u Osnovnu školu Grbavica 1 zbog odluke da im se promjeni učiteljica. Dok direktorica ove škole objašnjava da su razlozi logični, roditelji tvrde da je riječ o samovolji.

"Nekoliko dana prije početka nove školske godine pozvani smo na roditeljski sastanak na kojem nam je saopćeno da učiteljica koja je četiri godine predavala našoj djeci neće više predavati. Bili njihovi realni ili ne, činjenica je da je 20 roditelja reklo ne toj odluci, a da direktorica oglušila na naše zahtjeve", rekao je roditelj Vedran Tuce.Tvrdi da je istovremeno pedagogica ove škole Merima Balkić poručila da roditelji koji se ne slažu sa ovom odlukom mogu ispisati djecu iz škole."Većina roditelja je razloge direktorice Pejak ocijenila nelogičnim, nepraktičnim i nedovoljnim. Zamjena koju je ponudila za dosadašnju učiteljicu nismo prihvatili kao adekvatnu iz mnogo razloga. S obzirom na to da je i u nastavku komunikacije u potpunosti odbijala fer dijalog i ostavila roditelje bez alternative odlučili smo ne slati djecu u školu u ponedjeljak i utorak. Tim činom željeli smo ukazati direktorici da ne može, pravdajući to svojom nadležnošću, samovoljno odlučivati o sudbini naše djece. Direktorica se, prema našem mišljenju, ponijela krajnje nekompetentno i neprofesionalno te smo odlučili, vjerovali ili ne, skoro cijeli razred prebaciti u drugu školu", rekao je Tuce.Direktorica Osnovne škole "Kovačići" Nađa Pejak istakla je da su u ovoj školskoj godini imali mnogo više prvačića nego inače zbog čega je morala formirati novo odjeljenje. Nakon toga je, ne želeći da odluku donese sama, sazvala stručni aktiv profesora."Njih 14 procjenilo je da nije dobro da prvi razred dobije učiteljicu koju će ubrzo mijenjati. Nakon toga smo odlučili da učiteljica Amila Šarić koja je predavala V3 preuzme taj prvi razred", objasnila je Pejak.Nakon toga su, priča nam, roditelji podnijeli zahtjev da se V3 vrati stara učiteljica iliuvede razredna nastava. Svjesna da je to nemoguće uraditi i u želji da rditeljima još jednom objasni da je odluka konačna sazvala je još jedan roditeljski sastanak na kojem joj je 19 roditelja reklo da su u procesu prebacivanja djece u drugu školu."Radim već 32 godine i nikada u svom životu nisam doživjela nešto ovako", istakla je Pejak.Preostala četiri učenika V3 koja su ostala u OŠ "Kovačići" bit će raspoređena po odjeljenjima.