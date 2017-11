U mjestu Crni Lug na putu od Livna prema Bosanskom Grahovu postoji školu koja za svojih petnaest godina nikad nije primila niti jednog učenika. Škola koja nikad nije dobila ime sve ovo vrijeme korištena je isključivo kao biračko mjesto za one vikende u oktobrima parnih godina kad su u našoj zemlji izbori.

Aktualni načelnik Bosanskog Grahova, Duško Radun, objasnio nam je kako je došlo do ove paradoksalne situacije.



"Dobro se sjećam vremena kad sam se 1999. godine vratio u Bosansko Grahovo da je bila u toku obnova te škole. Tad je to bilo čudno, vrši se obnova škole u Crnom Lugu, a ne ove centralne u gradu. Znalo se da u tu školu teško da može biti upisan i jedan jedini učenik, jer se niko od mlađih nije vratio u sela koja je okružuju. To su većinom bila srpska sela", priča nam načelnik Radun.



Nakon kratkog vremenskog perioda obnovljena i lijepo uređena škola u Crnom Lugu bila je minirana, prisjeća se Duško Radun.



"Vjerovatno je to u tom momentu imalo neku političku pozadinu, sve da se uspori povratak lokalnog stanovništva. Nakon toga, vrlo brzo jedna međunarodna organizacija je izvršila novu obnovu škole i ona je po drugi put u kratkom roku sanirana i dovedena u optimalno stanje", kaže nam naš satgovornik.



Ipak, kako povratak u ova sela južnog dijela općine Bosansko Grahovo nikad nije zaživio od te 2002. godine škola je ostala samo prazno i tužno podsjećanje na nadanja i planove od prije petnaest godina. Zaključana i zaboravljena brojala je dana i propadala.



"Kad su bili ovi zadnji izbori tu je bilo smješteno izborno mjesto za tu mjesnu zajednicu, po prvi put sam ušao u školu i doživio šok. Plafoni su odavno popadali, stolarija propala, krov na jednom dijelu kisne. Mislim da se za ovih petnaest godina škola otvarala samo od izbora do izbora. Jedina svrha tog školskog objekta bilo je održavanje izbora", priča nam tužnu istinu načelnik Bosanskog Grahova.



Na tom području danas ima desetak osnovaca i srednjoškolaca, ali je to nedovoljan broj za zgradu koja je trebala opsluživati mjesto od tri hiljade stanovnika. Crni Lug i okolna mjesta danas su skoro potpuno pusta, samo pokoja obnovljena kuća i crkva narušavaju tužni niz ruševina.



Obnovljena škola u Crnom Lugu u kojoj nikad nije zazvonilo zvono za početak časa samo je tužno podsjećanje kako mnogo toga planiranog u ovoj zemlji u zadnjih petnaest godine je ostalo na obećanju.