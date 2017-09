U jami Raspotočje Rudnika mrkog uglja Zenica danas je u rad puštena širokočelna mašina koja je u svom probnom periodu za tri puta povećala proizvodnju u ovoj jami od 1.000 tona uglja po danu, odnosno, 30.000 tona mjesečno.

U jami Raspotočje Rudnika mrkog uglja Zenica danas je u rad puštena širokočelna mašina koja je u svom probnom periodu za tri puta povećala proizvodnju u ovoj jami od 1.000 tona uglja po danu, odnosno, 30.000 tona mjesečno.

Nakon gorskog udara i nesreće u rudniku Raspotočje, kada je poginulo pet komorata, proizvodnja je bila u potpunosti obustavljena, a obustava rada se osjetila na nivou čitavog rudnika s obzirom na to da su iskopi iz Raspotočja bili od velikog značaja. Tri godine poslije, u jami je otvoren novi kop i u rad puštena širokočelna oprema vrijednosti 30 miliona KM.



Direktor RMU Zenica Nevzet Vrškić je kazao kako su završeni radovi na otkrivnaju prvog otkopnog polja te da je postignuta trostruko veća proizvodnja nego iz komornih otkopa.



"Pored mehanizovane, izvršena je instalacija i transportne opreme i repromaterijala, čime planiramo proizvesti 30.000 tona uglja mjesečno. Realizacijom svih investicionih ulaganja stvoreni su uslovi da RMU Zenica od oktobra planira proizvodnju od 47.000 tona uglja mjesečno, odnosno od augusta 2018. godine 57.000 tona mjesečno", izjavio je Vrškić.



Elektroprivreda BiH je u RMU Zenica do sada uložila 66 miliona KM od planiranih 69 miliona KM.



Nevad Ikanović, izvršni dirketor za proizvodnju Elektroprivrede BiH, je kazao kako će širokočelna oprema popraviti stanje u zeničkom rudniku.



"Jama Raspotočje je u proteklom periodu, tokom rada širokočelne opreme, imala proizvodnju od 1.100 tona po danu i takva proizvodnja nije ostvarena od 1991. godine. Ovo je najbolji pokazatelj kojim putem ide RMU Zenica na putu svog oporavka", kazao je Ikanović.



Od 1. januara do 31. augusta rudnici uglja u odnosu na 2016. godinu proizvodnju su podigli za više od 350.000 tona, a u odnosu na 2015. godinu proizvodnja je podignuta za 667.000 tona.



Elektprorivreda BiH želi u budućnosti da rudnici budu stabilna društva i da se doprinosi i porezi izmiruju državi, kao i obaveze za koncesije.



Generalni direktor Elektorprivrede BiH Bajazit Jašarević prisustvovao je današnjem događaju u jami Raspotočje, gdje je izjavio da se samo danas raduju, a da će već sutra pomjerati svoje granice na putu ka naprijed.



"Kada su nam iskrene želje, nikada se nije desilo da ne dođemo do cilja. Danas svjedočimo da smo došli do izuzetnog rezultata, a to je uvođenje mehanizovanog čela u jamu u kojoj se desila strašna tragedija. Važno je naglasiti koliko je posla pred nama. Samo ćemo se danas radovati ovom uspjehu, a svaki drugi dan od sutra ćemo pomjerati granice. Moramo vratiti ugled rudniku do njegove potpune održivosti", poručio je Jašarević te dodao da čekaju dan kada će RMU Zenica izmiriti i svoje obaveze kao dužnik.



Realizacijom ovog projekta, Elektroprivreda BiH je ispunila obaveze na humanizaciji i modernizaciji rada u jami Raspotočje preuzete nakon nesreće u kojoj je 4. septembra 2014. godine smrtno stradalo pet rudara, a više od 30 povrijeđeno.