Senat UNSA odlučio: Studenti će imati slobodno vrijeme za džumu, misu i druge vjerske obrede

Senat Univerziteta Sarajevo na današnjoj sjednici usvojio je inicijativu Studentskog parlamenta (SPUS) o neodržavanju predavanja i ispitnih rokova na fakultetima UNSA-e petkom zbog klanjanja džuma-namaza. Pri planiranju akademske godine vodit će se računa i o terminima centralnih sedmičnih molitvi pripadnika katoličke i pravoslavne vjeroispovjesti, kao i ostalih vjerskih zajednica.

Senat Univerziteta Sarajevo

Senat Univerziteta u Sarajevu je na inicijativu Studentskog parlametna, jednoglasno donio zaključak usmjeren ka poštivanju ljudskih prava pripadnika svih vjerskih zajednica.



Tim zaključkom se preporučuje organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, da u pripremi akademskog kalendara, te drugih dokumenata koji uređuju plan i program, aktivnosti, izvođenje nastave i ispita, a uvažavajući pravo studenata i nastavnog osoblja islamske vjeroispovijesti koji studiraju, rade i djeluju pri Univerzitetu u Sarajevu, te drugih javnih događaja koji uključuju šire grupe studenata, a predstavljaju fakultativni ili obavezujući dio akademskog rada, usavršavanja i obrazovanja, vode računa da ne zakazuju akademske obaveze petkom i to: od 11:45 do 13:00 sati u vremenskom periodu zimskog računanja vremena, odnosno od 12:45 do 14:00 sati u vremenskom periodu ljetnog računanja vremena.



Također, preporučuje se organizacionim jedinicama i nastavnom osoblju, da u slučaju zakazivanja obaveza u dane vikenda, vode računa o terminima centralnih sedmičnih molitvi pripadnika katoličke i pravoslavne vjeroispovjesti, kao i ostalih vjerskih zajednica – te da u tim terminima ne zakazuju akademske obaveze.



"U sekularnim državama, odnosi države i priznatih vjerskih zajednica, uređuju se ugovorom koji propisuje obaveze države prema tim vjerskim zajednicama. BiH iz političkih razloga nije potpisala ugovor samo sa Islamskom zajednicom, dok je sa ostale dvije vjerske zajednice to urađeno. Tim ugovorom bi sva vjerska pravo, ne samo za studente, nego za sve pripadnike islamske vjeroispovijesti u državi bilo zagarantovana. Od kada smo preuzeli mandat imamo opravdane zahtjeve studenata za regulisanjem pitanja obavljanja centralne molitve koja je vjerska obaveza, i kao takva ljudsko pravo, međutim, prvo smo željeli dati svoj doprinos novom, revolucionarnom, Zakonu o visokom obrazovanju, pozabaviti se stanjem u studentskim domovima, staviti studente u fokus reformi, fokus razgovora sa Vladom, u punom kapacitetu dobiti propisanu autonomiju u Senatu i ostalim organima Univerziteta, te nakon što smo to uspješno uradili na našu agendu je došao i ovaj opravdan zahtjev velikog broja naših studenata. Shodno tome, Senatu smo uputili inicijativu za regulisanje ovog pitanja", saopćeno je iz SPUS-a.



Kao osnov za inicijativu navode: Član 9. Europske konvencije o ljudskim pravima

Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Statut Univerziteta u Sarajevu.



"Smatramo da se održavanjem nastave i ispita za vrijeme džuma-namaza (koji je vjerska obaveza pripadnika islamske vjeroispovijesti), ugrožavala njihova osnovna ljudska prava i kršili poborojani pozitivno-pravni propisi, jer ti studenti moraju birati između obavljanja vjerske obaveze i obrazovanja (sticanja znanja) zbog kojeg su i upisali fakultet. Dosadašnja praksa je bila da su profesori uglavnom, u vrijeme džuma-namaza, oslobađali obaveze predavanja samo studente islamske vjeroispovijesti, je bila diskriminirajuća prema pripadnicima drugih religija, kao i prema ženama – koji su dužni prisustvovati predavanjima, dok oni koji odu na džuma-namaz nisu dužni nadoknaditi tu nastavu – te su zloupotrebe tog prava bile čest slučaj. S druge strane, pojedini profesori, istina ne veliki broj, nisu vodili računa o tim vjerskim pravima studenata, te su zakazivali čak i ispite za vrijeme džuma-namaza. Također, pauze u rasporedu su uobičajne za svaki dan nastave na UNSA, te smo mišljenja da pauza u rasporedu petkom, u vrijeme džuma-namaza, suštinski ne mijenja raspored ni redovno odvijanje nastave na UNSA. Centralne sedmične molitve drugih priznatih vjerskih zajednica su u neradne dane, te oni nisu imali problema sa obavljanjem istih. Međutim, često se u praksi dešava da nadoknade nastave, ispitni rokovi, ili izvršavanje nekih drugih akademskih obaveza, budu zakazane u dane vikenda, pri čemu se uglavnom ne vodi računa o terminima centralnih sedmičnih molitvi", navode iz SPUS-a.



Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, kao i Univerzitet u Sarajevu, kao institucije utemeljena na univerzalnim vrijednostima, iskazuje trajno opredjeljenje za poštivanje svih ljudskih prava, ravnopravnost i borbu protiv svih oblika diskriminacije – što je potvrdio jednoglasnom podrškom ovom zaključku.