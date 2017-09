SDS poručio Dodiku: Dolazi vrijeme odgovornosti, prošlo je vrijeme manipulacije

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Srpska demokratska stranka (SDS) tvrdi da je napad predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića "odraz frustracije zbog ogoljavanja njegove politike obmana".

"Zna dobro Milorad Dodik da je njegova partija u Parlamentu BiH izglasala zakone o Sudu i Tužilaštvu BiH, kao što zna da se nikakve međunarodne okolnosti nisu promijenile da bi se odustalo od referenduma osim što se on uplašio – navodi se u saopćenju SDS-u.



Milorad Dodik zna jako dobro, kako se dodaje, da Mladen Ivanić nije imao vremena da, kako on kaže, '"spava'" jer je morao "ispravljati brojne brljotine funkcionera SNSD-a, od izvoza oružja u Ukrajinu, do 'ubrzanog NATO puta' čiji su pregaoci bili Nebojša Radmanović, Nikola Špirić i Ana Trišić-Babić".



SDS poručuje Miloradu Dodiku "da je vrijeme laži i manipulacija" prošlo te da dolazi vrijeme odgovornosti.