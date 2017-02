SDS: Izazivanje ekonomske nestabilnosti sa nepredvidivim posljedicama

Srpska demokratska stranka (SDS) upozorila je danas da je izostanak odobrenja tranše kredita Međunarodnog monetarnog Fonda (MMF) vlastima oba entiteta u BiH opasan znak produbljavanja krize i izazivanja ekonomske nestabilnosti sa nepredvidivim posljedicama.

Vukota Govedarica (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

"Najveću kočnicu odobrenju nastavka aranžmana predstavljaju vlasti Federacije BiH, gdje je očigledno došlo do raspada koalicije HDZ-SDA i do blokade u donošenju odluka. Jedan dio krize se može locirati i u Upravnom odboru Uprave za indirektno oprezivanje BiH zbog izostanka dogovora o akcizama na pogonsko gorivo, što je plod nesporazuma u trouglu SDA-HDZ-SNSD, odnosno nesporazumu vlasti oba entieta", smatraju u Ekonomsko-socijalnom savjetu SDS-a.



Pozvali su sve strane u Federaciji BiH na razum i odgovorno ponašanje, kako ne bi, navode, došlo do eskalacije problema sa teško predvidivim posljedicama.



I Zoran Tegeltija, ministar finansija RS rekao je za banjalučke medije da je aranžman sa MMF-om u blokadi i da je vrlo realno očekivati da zbog blokada političke prirode iz Federacije BiH dođe do njegovog raskidanja.



On je istakao da je nakon razgovora sa predstavnicima MMF-a u petak izvjesno da će ta institucija čekati do kraja marta da se domaći faktori usaglase u vezi s ispunjavanjem preostalih prethodnih mjera iz Pisma namjere, te da se, ako do tog roka obaveze ne budu ispunjene, očekuje raskidanje proširenog aranžmana sa MMF-om.