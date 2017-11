SDP, SBB i DF iz Goražda poručili Novaliću: Čekamo da počnu radovi na brzoj cesti Goražde-Sarajevo

Poslanici SBB-a, SDP-a i DF-a koji čine opoziciju u Skupštini BPK Goražde pozvali su na zajedničko djelovanje i jedinstven stav o brzoj cesti Beograd – Sarajevo nakon što je u Skupštini BPK Goražde pokrenuta inicijativa da se u Goraždu organizira zajednički sastanak svih relevantnih aktera da se iz ovog dijela BIH pošalje jasna poruka o potrebi da trasa puta Sarajevo-Beograd prolazi kroz ovo područje.

"Hrabro je od poslanika SDA što su usvojenim zaključkom digli glas protiv inicijative premijera Fadila Novalića i svog stranačkog rukovodstva da autoput između dvije prijestonice zaobiđe Goražde. Očekujemo da će nosioci aktivnosti iz ovog zaključka poduzeti hitne poteze, te da neće stranačka disciplina i strah od sankcija i ovog puta koštati naš kanton. Uvjereni smo da će poslanici u Skupštini BPK i poslanici iz Goražda u Federalnom parlamentu štititi interese građana Podrinja, bez obzira na reakcije i pritiske lobija koji je prerano počeo crtati trase kroz svoje avlije i kroz gradove kojima je politička naklonost Sarajeva omogućila puno bolji status u ovoj priči od grada kojem se problematizira isplata i skromnih grant sredstava iz federalnog budžeta", istaknuto je na zajedničkoj konferenciji za novinare poslanika opozicije.



Opozicija u Skupštini BPK Goražde podsjeća i na obećanje koje je dao premijer Novalić o gradnji puta Goražde-Sarajevo.



"Što se tiče 'brze ceste' Goražde-Sarajevo, čekamo da počnu radovi u ovoj godini, jer to nam je federalni premijer Novalić obećao tokom posjete BPK. No, svjesni smo da od toga neće biti ništa, jer mi godinama u ovom dijelu Federacije BiH samo na papiru gradimo brze ceste, lokalne puteve, sanitarne deponije, bazene, kružne tokove, obaloutvrde i drugo. Svi smo u dilemi, šta je po građane opasnije – nerad ili laž", kazali su na presu.



Dodaju kako u nedostatku podrške Vlade Fadila Novalića, BPK Goražde nedostaju sredstava, a u kantonalnoj javnoj upravi nema dovoljno funkcija za zadovoljenje apetita partnera u vlasti, pa su prinuđeni da uštede prave na socijalnim kategorijama.



"Do ovog trenutka Vlada FBiH ovom kantonu nije uplatila niti jedan fening granta, a na osnovu indirektnih poreza uskraćeni smo čak za 20 miliona KM. SDA je izgubila većinu u Skupštini BPK Goražde jer ona funkcioniše na principu trgovine, ucjena, stranačkih i rodbinskih upošljavanja a takvi odnosi i izostanak iskrenog dogovora među koalicionim partnerima natjerali su premijera BPK da povuče prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za 2017. godinu na posljednjoj sjednici skupštine, a sve je kulminiralo kada se koaliciona većina raspala prilikom rasprave o eksploataciji šljunka iz rijeke Drine", smatraju u opoziciji.