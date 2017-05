Predsjednik Kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije (SDP) Sarajevo Damir Mašić smatra da su dešavanja u vezi sa smjenom dekanese Medicinskog fakulteta Almire Hadžović-Džuvo i Prijedlog zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo pokušaji privatiziranja svih oblasti života u glavnom gradu BiH te je pozvao zastupnike u Skupštini KS da ga ne podrže.

Predsjednik Kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije (SDP) Sarajevo Damir Mašić smatra da su dešavanja u vezi sa smjenom dekanese Medicinskog fakulteta Almire Hadžović-Džuvo i Prijedlog zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo pokušaji privatiziranja svih oblasti života u glavnom gradu BiH te je pozvao zastupnike u Skupštini KS da ga ne podrže.

"Ovo je kontinuitet politike vlade Elmedina Konakovića koja se u konačnici svodi na ispunjavanje želja Sebije Izetbegović. Vlada KS će ostati upamćena kao sredstvo želja i prohtjeva supruge predsjednika SDA koja, nakon što je očigledno zagospodarila zdravstvenim sektorom u KS, želi preuzeti potpunu kontrolu ne samo nad Medicinskim fakultetom nego i nad Univerzitetom u Sarajevu. Dok SDA i njen kadar na nivou Federacije BiH i države ispunjavaju želje i ultimatume Dragana Čovića i HDZ-a, u Sarajevu ta stranka služi za ispunjavanje želja Sebije Izetbegović. Krajem prošle godine SDA je na najgrublji način i mimo zakona i pravila ovladala Univerzitetom u Tuzli, a sada se očigledno identičan scenarij planira implementirati i u Sarajevu", kazao je Mašić.



Pozvao je akademsku zajednicu da se suprotstavi takvim namjerama jer one, kako tvrdi, za cilj imaju davanje privilegija privatnim visokoškolskim ustanovama u odnosu na Univerzitet u Sarajevu.



"Želi se omogućiti razvoj i unapređenje privatnih fakulteta nauštrb UNSA, a znamo ko su vlasnici privatnih ustanova, direktno naslonjeni na centrale SDA i HDZ-a. Njihova posljednja briga je unapređenje obrazovanja, oni samo žele da se napune nečiji džepovi. Visoko obrazovanje žele omogućiti samo onima koji imaju dovoljno novca. BiH i KS ne smiju postati privatno vlasništvo Izetbegovića. Nadamo se da će sutra u Skupštini KS prevladati razum u odnosu na političke naloge, diktate, ucjene i prijetnje i da će zakon biti oboren. Ako imalo razuma, Vlada će to do sutra uraditi sama", rekao je Mašić.



Zastupnica SDP-a u Skupštini KS Segmedina Srna smatra da Vlada KS pod krinkom reformi vrši devastaciju kompletnog obrazovanja u KS.



"Nije sporno što je tekst Prijedloga zakona pretrpio više do 30 izmjena u odnosu na nacrt, ali je problem jer izmjene nisu došle od onih koji su sudjelovali u javnoj raspravi i akademske zajednice. Komisija koja je imenovana za izradu nacrta zakona je raspuštena, imenovana je druga komisija za izradu teksta Prijedloga zakona, koja je obavijena velom tajne, a sve s namjerom da se iza zavjese u tekst zakona ugrade odredbe na koje je akademska zajednica upozoravala da su štetne i na koji se politika na velika vrata uvodi na UNSA", ističe Srna.



Doktor Dragan Stevanović je rekao da menadžment Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od svog instaliranja funkcioniše samo izazivajući sukobe.



"Radi to bez konkretnih prijedloga i podzemnom smjenom kadrova koji misle svojom glavom. Kolege su u lošem položaju kao nastavnici, a to nije rezultat rada aktuelne dekanese, to je rezultat rada prethodnog dekana koji je potpisao zahtjev za njenu smjenu, svojevoljno ili pod pritiskom, neka sam kaže. To se mora riješiti dijalogom", navodi Stevanović.



Doktor Denis Mačkić tvrdi da su u peticiji za smjenu dekanese Hadžović-Džuvo korištene "mafijaške metode".



"Upućivane su prijeteće poruke dekanesi da će zaplakati, pojedinim profesoricama je upućivano po 15 poziva za dan, a postojale su i ucjene da će djeca uposlenika ili drugi članovi porodice ostati bez posla ako ne budu glasali kako žele oni koji su ih pozivali. Ovakve mafijaške metode su svojstvene organizacijama kao što Cosa Nostra, a nikako profesorima fakulteta, članovima akademske zajednice koji bi trebali biti uzor studentima", kazao je Mačkić.



Podršku dekanesi Almiri Hadžović-Džuvo dao je i profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu Radivoj Jadrić, koji je kazao da veliki broj uposlenika fakulteta podržava aktuelni menadžment i da se nadaju da će Hadžović-Džuvo ostati na čelu fakulteta.